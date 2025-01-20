İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı: Savcıyı tehdit etmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle "Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek" suçlarından resen soruşturma başlattı.