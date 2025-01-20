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İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı: Savcıyı tehdit etmişti

İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı: Savcıyı tehdit etmişti

13:2020/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Akın Gülek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle "Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...




#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#soruşturma

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