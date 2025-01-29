Adaylık serüvenindeki CHP'de Mansur Yavaş bypass edildi

CHP'de cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci yaşanan krizlerle devam ediyor.
CHP'de son dönemde iyice harlanan 'cumhurbaşkanı adayı' krizi, Genel Başkan Özgür Özel'in, "Adayı parti üyeleri belirleyecek." açıklamasıyla farklı bir boyut kazandı. Özel'in sözlerinin ardından gözler Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cephesine çevrilirken gazeteci Gürbüz Evren dikkat çeken bir iddiada bulundu. Açıkladıklarını 'kulis bilgisi' olarak niteleyen Gürbüz, üyelerle ön seçimin 'İmamoğlu aday demek' olduğunu söyledi. Yavaş'ın onayının alınmadığını söyleyen Gürbüz, "Oysa Özgür Bey anket yapacağız demişti. Meclis grubu PM MYK bypass edildi." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
, bugün partisinin
TBMM
'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada cumhurbaşkanı adaylarının 1.6 milyon parti üyesi tarafından belirleneceğini söyledi.
Geçtiğimiz haftalarda partilerinin adayının hazır olduğunu söyleyen Özel'in bu çıkışı kafaları karıştırırken, gözler de
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
ve
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
'a çevrildi.
"İmamoğlu'na hayırlı olsun"
"İmamoğlu'na hayırlı olsun"
İmamoğlu ve Yavaş cephesinden nasıl bir açıklamanın geleceği merak edildiği açıklamanın ardından gazeteci
Gürbüz Evren
dikkat çeken bir iddiada bulundu.
TV100 canlı yayınına konuk olan Evren, '
kulis bilgisi
' olarak nitelendirerek,
CHP
'de
Cumhurbaşkanı adayı
nın belirlenmesi sürecine ilişkin edindiği bilgileri paylaştı.
"
İmamoğlu'na hayırlı olsun.
" diyen Evren,
"Üyelerle ön seçim demek İmamoğlu aday demektir. Bu yöntem için Mansur Bey'in onayı alınmadı.
" ifadelerini kullandı.
"Meclis grubu PM MYK bypass edildi"
"Meclis grubu PM MYK bypass edildi"
Özgür Özel'in geçmişte yaptığı, "
Adayları anketle belirleyeceğiz.
" açıklamasına atıfta bulunan Evren, "
Meclis grubu PM MYK bypass edildi. Kısacası Ekrem Bey'in dediği oldu. Ortalık fena karışacak.
" diye konuştu.
#CHP
#Cumhurbaşkanı
#Aday
#Gürbüz Evren
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş