Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
CHP'de 'adaylık' tartışmaları harlandı: Mansur Yavaş cephesinden flaş açıklama

CHP'de 'adaylık' tartışmaları harlandı: Mansur Yavaş cephesinden flaş açıklama

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:5528/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Mehmet Bayır, sosyal medya hesabından 'adaylık' tartışmalarını alevlendirecek bir paylaşım yaptı.
Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Mehmet Bayır, sosyal medya hesabından 'adaylık' tartışmalarını alevlendirecek bir paylaşım yaptı.

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in 'cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmalarına' başlandığını resmen duyurması sonrası Mansur Yavaş cephesinden flaş bir açıklama geldi. Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Mehmet Bayır, Ekrem İmamoğlu cephesine meydan okudu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısı yapıp 2025'te sandık kurulmasını istedi. Bu doğrultuda çalışmalara başladıklarını söyleyen CHP lideri, cumhurbaşkanı adaylarını belirleme süreçlerinin ilk gününde olduklarını belirtip,
"Sayıları 1 milyon 600 bine yaklaşan CHP üyesi cesur yürekle birlikte belirleyeceğiz. Partiye kaydolan herkes cumhurbaşkanı belirleme sürecine katılacak."
dedi.

Geçtiğimiz haftalarda partilerinin adayının hazır olduğunu söyleyen Özel'in bu çıkışı kafaları karıştırırken, parti içerisinden flaş bir açıklama geldi.

Yavaş cephesinden İmamoğlu'na rest: Yavaş mutlaka aday olacaktır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Mehmet Bayır, X hesabından yaptığı paylaşımla, Ekrem İmamoğlu cephesine meydan okudu.

"Mansur Yavaş mutlaka Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı olacaktır."
diyen Bayır,
"Bu Mansur Başkan'ın Türkiye'ye borcudur. Günü geldiğinde o borcu ödeyecektir"
dedi.

İmamoğlu ile Yavaş adaylık için yarışıyor

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezinde Mansur Yavaş ile bir araya gelen Özel’in, görüşmede Yavaş’a "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda parti nasıl bir yol izlemeli. Bu konuda ne düşünüyorsun?" diye sorduğu iddia edilmişti. Yavaş'ın bu soruya, "Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması bizi yorar. Günü geldiğinde kim aday olmak istiyor, kim istemiyor, koşullar neyi işaret ediyor konuşuruz. Ben bugün bir adaylık tartışmasının içine girmeyi doğru bulmam. Partinin girmesini de doğru bulmam." dediği aktarılmıştı.

"Herkes işine baksın"

"İşimize bakalım. Herkes işini yapsın."
diyen Yavaş,
"Ben Ankara’da başarılı olmak için ne yapabilirimi düşünüyorum. Bir gün ‘kim aday olur, nasıl aday olsun, nasıl belirlensin’ denirse, o gün de fikrimi söylerim. Bugün bir aday belirleme çalışması doğru değil.
" diye konuşmuştu.

İmamoğlu, Yavaş'ı hedef almıştı

İmamoğlu geçtiğimiz eylül ayında yaptığı son konuşmada isim vermeden Yavaş'a göndermede bulunmuştu.

"Zaman, önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman, milletin sorunlarını konuşmaya ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır." diyen İmamoğlu, "Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların, 'Sen benim ayağıma bastın. Sen benim koluma dokundun. Ya da karnıma dirsek attın. Yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim var ise, benim yol arkadaşım da değildir. Nokta" demişti.



#Mansur Yavaş
#Ekrem İmamoğlu
#Mehmet Bayır
#Özgür Özel
#CHP

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Öğretmen atamalarında yeni dönem: KPSS yerine Akademi Giriş Sınavı geliyor!