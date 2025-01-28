CHP'de 'adaylık' tartışmaları harlandı: Mansur Yavaş cephesinden flaş açıklama

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in 'cumhurbaşkanı adayı belirleme çalışmalarına' başlandığını resmen duyurması sonrası Mansur Yavaş cephesinden flaş bir açıklama geldi. Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Mehmet Bayır, Ekrem İmamoğlu cephesine meydan okudu.
Geçtiğimiz haftalarda partilerinin adayının hazır olduğunu söyleyen Özel'in bu çıkışı kafaları karıştırırken, parti içerisinden flaş bir açıklama geldi.
Yavaş cephesinden İmamoğlu'na rest: Yavaş mutlaka aday olacaktır
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Mehmet Bayır, X hesabından yaptığı paylaşımla, Ekrem İmamoğlu cephesine meydan okudu.
İmamoğlu ile Yavaş adaylık için yarışıyor
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezinde Mansur Yavaş ile bir araya gelen Özel’in, görüşmede Yavaş’a "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda parti nasıl bir yol izlemeli. Bu konuda ne düşünüyorsun?" diye sorduğu iddia edilmişti. Yavaş'ın bu soruya, "Cumhurbaşkanı adaylığı tartışması bizi yorar. Günü geldiğinde kim aday olmak istiyor, kim istemiyor, koşullar neyi işaret ediyor konuşuruz. Ben bugün bir adaylık tartışmasının içine girmeyi doğru bulmam. Partinin girmesini de doğru bulmam." dediği aktarılmıştı.
"Herkes işine baksın"
İmamoğlu, Yavaş'ı hedef almıştı
İmamoğlu geçtiğimiz eylül ayında yaptığı son konuşmada isim vermeden Yavaş'a göndermede bulunmuştu.
"Zaman, önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman, milletin sorunlarını konuşmaya ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır." diyen İmamoğlu, "Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların, 'Sen benim ayağıma bastın. Sen benim koluma dokundun. Ya da karnıma dirsek attın. Yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim var ise, benim yol arkadaşım da değildir. Nokta" demişti.