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Mansur Yavaş kamuoyunu aldatıyor

Mansur Yavaş kamuoyunu aldatıyor

04:0014/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş.
Mansur Yavaş.

Borçlarına karşılık SGK'ya skandal bir teklifte bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, hem sunulan listede tuvalet ve icralı arsa olduğunu kabul etti, hem de SGK'yı suçladı. SGK'dan Yavaş'a jet bir cevap geldi: Ya bilgisi eksik ya da kamuoyunu aldatıyor...

Borçlarına karşılık SGK'ya aralarında tuvaletlerin de olduğu hacizli-ipotekli gayrimenkulleri sunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, skandal teklifle ilgili bir açıklama yaptı. Yavaş, teklif edilen yerler arasında bankamatik, depo, tuvalet ve icralı arsa olduğunu kabul ederken, hacizli gayri menkullerin sayısının az olduğunu öne sürdü.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) Yavaş'a cevap geldi. SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun keyfi uygulamalarla değil, kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde yönetildiği, bu doğrultuda SGK'nın üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan bir gayrimenkulü devralmasının mevzuat gereği "satış kabiliyeti olmadığı için" mümkün olmadığı vurgulandı. Konuya ilişkin, kamu yararını gözetmek adına büyük bir hassasiyet uygulandığının belirtildiği açıklamada, bugüne kadar SGK'ya birçok farklı siyasi partiye mensup belediyelerden 1200'den fazla gayrimenkul devrinin gerçekleştirildiği ve bu devirlerin hiçbirinde haciz, şerh veya ipotek bulunmadığının altı çizildi.

DEVLET CİDDİYETİ İLE BAĞDAŞMIYOR

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Üzerinde haciz, şerh ve ipotek bulunan taşınmazların SGK'ya devri için teklif edilmesi, ya sürece dair bilgi eksikliğinden ya da teklif edenin kamuoyunu aldatma çabasından kaynaklanmaktadır. Her iki durumda da bu yaklaşım, devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır. Meseleyi siyasi bir zemine çekerek üzerinde tartışma oluşturmak yerine gerçekten borçlarını kapatmak isteyen belediyelere SGK olarak her türlü konuda yol gösterilmiştir."




#Mansur Yavaş
#CHP
#SGK

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