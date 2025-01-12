Mansur Yavaş ne varsa satıyor: Mesken, ofis, arsa..

NAZİFE BARDAK





Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan sigorta prim borçları nedeniyle, içinde tuvaletlerin de bulunduğu hacizli taşınmazları teklif eden CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplam değeri 3,5 milyar TL'yi aşan 89 taşınmazını satışa çıkardı. SGK'ya en fazla borcu olan belediyeler arasında ilk sırada yer alan ABB, SGK'nın haciz sürecini başlatması üzerine ödeme için görüşmelere başlamıştı. Mansur Yavaş yönetimindeki belediye, borçlarına karşılık olarak 558 gayrimenkul önerdi. Bu gayrimenkullerin 554'ünün hacizli olduğu öğrenildi.

EN BORÇLU BELEDİYE

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, SGK'ya 8,7 milyar TL ile en fazla borcu olan belediye olarak öne çıkıyor. Belediyenin, SGK'nın haciz işlemlerini başlatmasının ardından ödeme yapmak amacıyla masaya oturduğu ve borçları karşılığında hacizli taşınmazlar da dahil olmak üzere toplam 558 gayrimenkul sunduğu bildirildi.

39 MESKEN 32 ARSA

Bu gelişmeler yaşanırken, daha önce birçok taşınmazını satan belediye, yeni taşınmaz satışları için ilan verdi. 22-23 Ocak tarihlerinde yapılacak ihalelerle, 39 mesken, 32 arsa, 9 ofis, 5 konut, 3 büro ve 1 dükkân çeşitli muhammen bedellerle satışa sunulacak. Satışa çıkarılan taşınmazların toplam muhammen bedeli ise 3 milyar 554 milyon TL'nin üzerinde. Satışa sunulan arsaların 17'si Çubuk'ta sanayi alanı, diğerleri ise Mamak, Bala ve Çankaya gibi ilçelerdeki mesken ve ofisler. Satışa çıkan en değerli taşınmaz ise Mamak Üreğil'de yer alan 99 bin 300 metrekarelik arsa, muhammen bedeli 2 milyar 600 milyon TL olarak ilan edildi.

SATMAYA DOYMUYOR

Mansur Yavaş, 2024 yılında 2 milyar 409 milyon TL değerinde 19 taşınmaz ve kentsel dönüşüm projeleri için Mamak'ta 807 milyon TL değerinde taşınmaz satmıştı. En son, geçtiğimiz eylül ve aralık ayında yapılan ihalelerle belediyeye ait toplam 57 taşınmazı yaklaşık 476 milyon TL bedelle satışa çıkarmıştı. Ayrıca, 2024 yılı içinde İstanbul'da bulunan ABB'ye ait taşınmazların 144 milyon 907 bin TL'ye satıldığı biliniyor.







