Kur’ân’a küfreden cuntacı teğmenlere Mansur sahip çıktı

Tuzla’daki cunta yapılanmasının liderliğini yapan 4 teğmen hakkında açılan davanın dosyasında yer alan WhatsApp yazışmalarında dini değerlere yönelik galiz küfürler dikkat çekiyor. 10 Kasım 2023 Tuzla Piyade Okulu’nda düzenlenen anma töreninde iğnesi olmadığı için Atatürk resmini takamayan teğmenlere saldırıp koğuşları basan teğmenlerden Recep Ayar, Bekir Yıldırım, Özgür Sığırcı ve Taner Macit, TSK’dan ihraç edilmişti. ABB’de işe başlayan Recep Ayar, Tuzla’daki olayın fitilini ateşleyen isim. Dava dosyasına giren iddialara göre koğuşa “Seni paramparça ederim diyerek” saldıran Recep Ayar, buradakileri darp etti. Ayar, teğmenlerin kendi aralarında kurduğu WhatsApp grubunda namaz kılan teğmenler için ‘Cemaatçi o..... çocukları’ diye bahsetti.

Mansur Yavaş’ın maaşa bağladığı bir diğer isim ise ihraç teğmen Özgür Sığırcı. 13 Kasım’da koğuş basan cuntacılar arasında yer alıyor. Küfürler savurarak koğuşa dalan Sığırcı, ‘tarikatçı’ diyerek hedef aldığı teğmen ‘hukuk’ hatırlatması yapınca aynen şu ifadeleri kullandı: “Burada Allah da benim mahkeme de...” Sığırcı küfürlerine “Sizin o Allah gibi taptığınız şeyhlerinizin dinini imanını s….yim (küfür)… Sizin taptığınız her şeyi s….yim o….çocukları…” sözleriyle devam etmiş. WhatsApp grubunda tarikat ve cemaatlere küfürler yağdıran bir diğer ihraç teğmen Bekir Yıldırım da “Tarikatçılara sövdüm diye yargılanacaksam eğer şeref madalyası sayar taşırım göğsümde alayının anasını bacısını s... yim (küfür)...” mesajını paylaşmış.