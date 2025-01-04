Kılıçlı yeminde basın mensupları oradaydı

Son olarak Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu’nun “kılıçlı yemin” töreninde fotoğraf çekilmesi için talimat verdiği yönünde haberler paylaşıldı. Ancak tören sırasında sahada bulunan birçok basın kuruluşu ve medya mensubu, fotoğraf ve görüntü çekimi yaptığı anlaşıldı.









SÜREÇ NE DURUMDA

30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde, bazı teğmenler kılıçlarını çekerek slogan atmış ve bir yemin metni okumuşlardı. Olay sonrası genç subayların disiplini ve geleneklerin korunması konularında yoğun tartışmalara yol açtı.





Bu olayın ardından, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından disiplin soruşturması başlatılırken soruşturma kapsamında, töreni organize eden teğmenler ile ihmali veya sorumluluğu bulunan üst düzey personel Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti.









MSB kaynakları ise teğmenlerin yaptığı kılıçlı eylemin amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yaptıkları gerekçesiyle disipline sevk edildiklerini belirtmişti.





Disiplin süreci sonucunda 5 teğmen YDK'ya sevkedilmişti. YDK süreci 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu toplantıda, disipline sevk edilen teğmenlerin durumu değerlendirilecek ve nihai karar verilecek.



