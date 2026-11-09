Kardeşliğimiz dilin tarihin ve kültürün ötesinde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü kutlamaları kapsamında Karabağ’ı ziyaret etti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra Şuşa’ya geçti. Şuşa Valiliği’nde Erdoğan için resmi karşılama töreni düzenlendi. Erdoğan ve Aliyev’in tören alanındaki yerlerini almasının ardından askeri bando Türkiye ve Azerbaycan’ın milli marşlarını çaldı. İki lider daha sonra karşılıklı olarak heyet üyelerini tanıttı.

HEYETLER TANITILDI

Erdoğan’ın heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ile TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım yer aldı.

TÜRK COĞRAFYASININ ÖVÜNÇ KAYNAĞI

Şuşa’daki resmi temaslarının ardından Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştiren Erdoğan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin köklü niteliğine dikkat çekti. Karabağ Zaferi’nin yıl dönümünde Azerbaycan’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, konuşmasına Karabağ’ın özgürlüğü uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle anarak başladı. Gazilere şükranlarını sunan Erdoğan, Azerbaycan’ın 6 yıl önce Karabağ’ı yeniden özgürlüğüne kavuşturduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti: “Bundan 6 sene önce İlham kardeşimin dirayetli liderliğinde yekvücut olan Azerbaycan halkı büyük bir kahramanlıkla Karabağ’ı yeniden hürriyetine kavuşturmuştur. Bu şanlı zafer, Azerbaycan’ın haklı davasının en güzel tezahürü, tüm Türk coğrafyasının övünç kaynağı olmayı sürdürüyor.”

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İMTİHANLARDAN GEÇTİK

“Hepinizin bildiği üzere Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler tarihin türlü imtihanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır. ‘Bir millet, iki devlet’ şiarıyla tarif ettiğimiz bu gönül birliği müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir. Kardeşliğimiz müşterek bir dilin, tarihin ve kültürün çok daha ötesindedir. Bakü’nün sevincini Ankara’nın sevinci, Şuşa’nın gururunu bütün milletimizin gururu bilmemiz bundandır.”

KARDEŞLİĞİMİZİ ZAYIFLATMAK İSTEYENLER BAŞARAMAYACAK

“15 Haziran 2021 günü Şuşa’da imzaladığımız beyannameyle, müttefiklik bağıyla tahkim ettiğimiz bu kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır. Cenab-ı Hakk’ın izniyle beraberliğimiz her zaman kaim olacaktır. Biz bu vizyonu aynı zamanda Türk dünyasında hakim kılmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatımızın bugün ulaştığı ileri seviye ortak irademizin ve gayretlerimizin en somut neticesidir. Bu vesileyle dönem başkanlığı süresince Türk dünyasının birlik ve dirliği için sergilediği gayretler dolayısıyla Azerbaycan’a teşekkür ediyorum. İnşallah biz de dönem başkanlığımız sırasında teşkilatın daha etkin, daha kurumsal bir yapıya kavuşması için çaba göstereceğiz.”

ZAFER KALICI BARIŞLA TAÇLANDIRILACAK

“Azerbaycan’ın 44 günlük Vatan Muharebesi ile öz topraklarını işgalden kurtarması, Güney Kafkasya’da yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Bugün önümüzde duran vazife meydanlarda kazanılan zaferi kalıcı barış ve istikrarla taçlandırmaktır. Biz Azerbaycan’ın haklı mücadelesini sahiplendiğimiz gibi bölgemizde kalıcı barışın tesisine yönelik samimi gayretlerini de destekliyoruz. Karabağ’ın yeniden imarı ve bölgenin eski canlılığına kavuşturulması için Azerbaycan’ın ortaya koyduğu gayretleri büyük takdirle takip ediyoruz. Karabağ’da yeniden tüten her ocak, yükselen her eser ve ihyade edilen tarihi miras Azerbaycan halkının geleceğe olan inancını gösteriyor.”

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AÇILIŞINI BİRLİKTE YAPACAĞIZ

“İnşallah bu yolda tecrübemizi paylaşmaya, yeniden inşa ve kalkınma çabalarına katkı sunmaya devam edeceğiz. İşte en son Cebrail'de Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık tesisini kazandırmanın gururunu yaşadık. Tarım ve Orman Bakanlığımızın katkılarıyla kurulan bu tesis Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin yeni bir nişanesi olmuştur. Ayrıca Ağdam’da 14.500 metrekare büyüklükteki 40 derslikli okulumuzun inşasına da başlandı. İnşallah gelecek sene İlham kardeşimle birlikte açılışını yapacağız.”

Şuşa'ya gelirken nereden nereye geldik

“Özellikle bugün buraya gelmemiz esnasında yedi ayrı tünelden geçtik. Bu yedi tünel bölgede bir altyapı inşasının ne denli başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Ve Şuşa'ya gelirken nereden nereye geldik, bunu görmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz. İnanıyorum ki bir başka geldiğimizde Şuşa çok daha farklı olacak. Fuzuli bir başka, farklı olacak. Çünkü bu işe inanmış, başını koymuş bir lider var, bir kadro var ve bu lider, bu kadro aynı inançla, aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Ben inanıyorum ki Karabağ zaferinin canlıları ve kanlarıyla tarihimize nakşeden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor. Azerbaycanlı kardeşlerimin bu şanlı zaferini bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye ve Türk milleti olarak her zaman yanınızda olmaya, kederinizi kederimiz, sevincinizi sevincimiz bilmeye inşallah devam edeceğiz.”

Erdoğan ortak basın toplantısının ardından Hocalı Soykırım Anıtı ile Hankendi Zafer Anıtı’nı ziyaret etti. Akşam da resmi yemeğe katıldı.

En kalbi duygularımla tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, “Karabağ’ın 30 yıllık işgalden kurtulmasının 6’ncı yıl dönümünü, dost ve kardeş Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Bu büyük zaferi kanı ve canıyla var eden, vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

YÜREKTEN KUTLUYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da bir kutlama mesajı yayınladı. Emine Erdoğan mesajında, “Sevincini ve gururunu paylaştığımız 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü’nü yürekten kutluyorum. Bu tarihi zafer uğruna canlarını feda eden kardeş Azerbaycan’ın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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