CHP belediyeciliğinde gelinen nokta: SGK borcunu hacizli tuvaletle kapatacak

Mansur Yavaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı “Onlar ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar ’diye düşünüyor olabilirler” paylaşımı hakkında da konuşan Nihat Yalçın, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın bütçesinin ayrı olduğunu belirtti. Yalçın, “Bunlar yardım parası değil bir kere sosyal işler dairesi bütçesi ayrı. Oradaki bütçe belli. Bu belediye şirketlerinin ödemesi gereken para. Bu yardım parası da değil, et parası da değil, süt parası da değil. Sosyal Hizmetler Dairesi'nin bütçesi her yılın başında bütçe onaylanır. Oranın bütçesi tamamen ayrı. Belediye şirketleri ile ilgisi alakası yok, bunlar tamamen algı” şeklinde konuştu.