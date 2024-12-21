İşçilerin tazminatına göz diktiler

Bir buçuk ay önce işten çıkarılan Belgin Kamiş “Yaşadığımız bu haksızlığı anlattığımız partili bu insanlar, bize hiçbir şey yapmadılar. Hatta 'Partiye üye olanların önceliği var, size sıra gelirse randevu verilir' diyerek bizi bu zamana kadar bekletmişlerdir” ifadelerini kullandı. Çıkarılan işçiler adına konuşma yapan Kamiş, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a seslendi. “Belediye Başkanımızın her mesajında 'Sevgili Ailem' vurgusu yaptığı bizler sokağa atıldık. Başkanım sevgili aileniz bu yönetimin yalanlarıyla, kumpaslarıyla, iftiralarıyla beş kuruşsuz sokağa atıldı” şeklinde konuştu. Birçok işçinin savunması dahi alınmadan -işçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması ya da işverenin meslek sırlarını ifşa etmesi anlamına gelen- 46 koduyla tazminatsız işten çıkarıldığını belirten Kamiş, “Bizler hukuksuzlukla işlerimizden edilirken, işçimiz İsmail Ateş’in ölümüne sebep olan, sorumsuzca davranan sorumluluğu olan bütün yöneticiler hala koltuklarında oturmaktadırlar. Muhasebeci olan insanı destek hizmetlerine alıp, tanker sulama şoförünü muhasebeye almak rotasyon mu? İnsanların hakları verilmeden işten atmak adalet mi?” dedi. Haksızlıkla işten atıldıklarını Yavaş’a duyurmak için birçok yerden ulaşmaya çalıştıklarını belirten Kamiş, şöyle konuştu: “Başkanım sizin bir söyleminiz var ‘Benim yönetimimde hiçbir Ankaralı vatandaş yatağına huzursuz yatmayacak’ demiştiniz. ANFA’daki bu yönetim yüzünden bütün işçiler huzursuz, sevdiklerimiz huzursuz.”