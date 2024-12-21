İşçilerin tazminatına göz diktiler

SGK'ya prim borçlarını ödemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de işçilerin haklarına göz dikti. Yavaş, ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri'nde 150 işçiyi düzmece tutanaklarla tazminatsız kapı önüne koydu.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) taşeron firması ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri'nde çalışan işçiler, haksız yere işten çıkarıldıklarını belirterek “Yalan tutanaklarla savunmamız dahi alınmadan, hiçbir hakkımız verilmeden sokağa atıldık” dedi. ABB’nin taşeron firmasında çalışan işçiler geçtiğimiz aylarda haksız yere işten çıkarıldıklarını belirterek Ankara Ulus Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Çıkarıldıktan sonra ABB Başkanvekili, Belediye Encümenleri, ABB Başkan Danışmanı, ABB Özel Kalemine ulaşmaya çalıştıklarını belirten işçiler yaklaşık 150 işçinin işten çıkarıldığı, çıkarılan tüm işçilerin hukuk yoluna gittiğini aktardı.
ŞOFÖRÜ MUHASEBEYE ALMAK ROTASYON MU?
Bir buçuk ay önce işten çıkarılan Belgin Kamiş “Yaşadığımız bu haksızlığı anlattığımız partili bu insanlar, bize hiçbir şey yapmadılar. Hatta 'Partiye üye olanların önceliği var, size sıra gelirse randevu verilir' diyerek bizi bu zamana kadar bekletmişlerdir” ifadelerini kullandı. Çıkarılan işçiler adına konuşma yapan Kamiş, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a seslendi. “Belediye Başkanımızın her mesajında 'Sevgili Ailem' vurgusu yaptığı bizler sokağa atıldık. Başkanım sevgili aileniz bu yönetimin yalanlarıyla, kumpaslarıyla, iftiralarıyla beş kuruşsuz sokağa atıldı” şeklinde konuştu. Birçok işçinin savunması dahi alınmadan -işçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması ya da işverenin meslek sırlarını ifşa etmesi anlamına gelen- 46 koduyla tazminatsız işten çıkarıldığını belirten Kamiş, “Bizler hukuksuzlukla işlerimizden edilirken, işçimiz İsmail Ateş’in ölümüne sebep olan, sorumsuzca davranan sorumluluğu olan bütün yöneticiler hala koltuklarında oturmaktadırlar. Muhasebeci olan insanı destek hizmetlerine alıp, tanker sulama şoförünü muhasebeye almak rotasyon mu? İnsanların hakları verilmeden işten atmak adalet mi?” dedi. Haksızlıkla işten atıldıklarını Yavaş’a duyurmak için birçok yerden ulaşmaya çalıştıklarını belirten Kamiş, şöyle konuştu: “Başkanım sizin bir söyleminiz var ‘Benim yönetimimde hiçbir Ankaralı vatandaş yatağına huzursuz yatmayacak’ demiştiniz. ANFA’daki bu yönetim yüzünden bütün işçiler huzursuz, sevdiklerimiz huzursuz.”
Özgür Özel grevdeki işçileri ziyaret etti
Ankara Büyükşehir Belediyesinin işten çıkardığı 150 taşeron işçi hakkını ararken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de önceki gün Kocaeli’nin Gebze ilçesinde greve çıkan metal işçileriyle bir araya geldi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve sendika temsilcileri grev yapan işçilere destek olmak amacıyla Barış Mahallesi’nde faaliyet gösteren fabrikaya gelen Özel, buradaki açıklamasında "Biz emekçinin yanındayız" dedi. Sendikalı olma çağrısında bulunan Özel, “Tüm emekçilere sesleniyoruz; örgütlenin. Birleşik Metal’de örgütlü emekçiler bu süreçte haklarını istediler. Malum, Türkiye'de korkunç bir düzen var” diye konuştu.
ANFA çalışanının ölümünde belediye kusurlu bulundu
Ankara'da yeşil alanların bakım ve onarımından sorumlu Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) bağlı Ankara Altınpark İşletmeleri'nde (ANFA) çalışan peyzaj işçisi İsmail Ateş (40), mesire alanında kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu altında kalıp hayatını kaybetti. 1 Ağustos'ta meydana gelen olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda işçinin şefi Kadir S., operatör belgesi olmadığı ve gerekli eğitimleri almadığı halde süpürme aracında görevlendirilmesi nedeniyle asli kusurlu; 5 ANFA yöneticisi ise tali kusurlu bulundu. Raporda emniyet kemerinin olmadığı, iş ekipmanlarının devrilmeye karşı korunaklı olması gerektiği belirtildi.
Sit alanına dijital pano kurdular
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) Güvenpark'ta kurduğu dijital panonun sit alanına yerleştirildiği gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına şikayette bulundu. Alınan bilgiye göre ABB, Kızılay'da Güvenpark metro çıkışına dijital pano yerleştirdi. TMMOB ise panonun 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsündeki bölgede bulunması gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına şikayette bulundu. Şikayet üzerine konu ilgili bakanlık tarafından incelemeye alındı.