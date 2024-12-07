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Mansur Yavaş'a adaylık ziyareti

Mansur Yavaş'a adaylık ziyareti

Mehmet Güney
04:007/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş

CHP'de kurultay tartışmaları ve Cumhurbaşkanlığı adaylık yarışı gündemden düşmüyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Görüşmeye katılan bir vekil, "Genel Başkanımız ‘İki tane forvet var’ dedi. Biri aday olacak. Buluşmamız doğal" ifadelerini kullandı.

CHP’de kurultay tartışmaları yaşanırken, son gündem aday belirleme süreci oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı önceki gün makamında bir grup CHP’li milletvekili ziyaret etti. Ziyarete katılan milletvekillerinin CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler olması dikkat çekti.


ANKETLER GÜNDEMDE

Yemekte buluşan milletvekilleri, Yavaş ile CHP’de yapılan son anketleri değerlendirdi. Masada konuşulan konuların Türkiye’nin güncel sorunları, anketler ve CHP’de yaşanılan son durum olduğu öğrenildi. Görüşmeye katılan bir milletvekili, “Genel Başkanımız ‘İki tane forvet var’ dedi. Bu iki isimden biri aday olacak. Buluşmamız doğal. Cumhurbaşkanı adaylığı ve anketler gündeme geldi. Sonuçta Mansur Bey anketlerden birinci çıkıyor. CHP’li milletvekilleri CHP’li bir belediye başkanını ziyaret etti. Bundan daha doğal ne olabilir” diye sordu.


ZİYARETLER SÜRECEK

Edinilen bilgilere göre Yavaş’a CHP grubundan ziyaretler devam edecek. Önümüzdeki günlerde ziyaret edecek vekil sayısının 40-50’yi bulabileceği belirtildi.


#politika
#CHP
#Mansur Yavaş

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