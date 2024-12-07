Mansur Yavaş'a adaylık ziyareti

Yemekte buluşan milletvekilleri, Yavaş ile CHP’de yapılan son anketleri değerlendirdi. Masada konuşulan konuların Türkiye’nin güncel sorunları, anketler ve CHP’de yaşanılan son durum olduğu öğrenildi. Görüşmeye katılan bir milletvekili, “Genel Başkanımız ‘İki tane forvet var’ dedi. Bu iki isimden biri aday olacak. Buluşmamız doğal. Cumhurbaşkanı adaylığı ve anketler gündeme geldi. Sonuçta Mansur Bey anketlerden birinci çıkıyor. CHP’li milletvekilleri CHP’li bir belediye başkanını ziyaret etti. Bundan daha doğal ne olabilir” diye sordu.