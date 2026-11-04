Adli Tıp'tan Kaşif Kozinoğlu raporu: Zehirlenerek ölmedi
22:07, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 22:29, 04/11/2026, Çarşamba
DHA
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu tamamlandı.
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin Adli tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerin incelenmesinin ardından Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
"Zehirlenerek öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadı"
Raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.
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