Adli Tıp'tan Kaşif Kozinoğlu raporu: Zehirlenerek ölmedi

Ankara’dan AB’ye rapor tepkisi: Çifte standartlı ve inandırıcılığını yitirmiş zihniyet

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu’nun 2026 yılı Genişleme Paketi kapsamında Türkiye için hazırladığı rapora tepki göstererek, siyasi kriterler, yargı ve temel haklar alanındaki iddiaları reddetti. Raporda Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının tezlerinin savunulduğunu belirten Bakanlık, Türkiye’nin meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edildiğini vurguladı. Açıklamada, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin beklenti de yinelenerek, AB’ye Türkiye’nin üyelik perspektifini güçlendirecek somut adımlar atma çağrısı yapıldı.