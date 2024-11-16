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Yavaş iyi niyetli değil: Sadece 13 okul temizledi

Yavaş iyi niyetli değil: Sadece 13 okul temizledi

Merve Safa Akıntürk
04:0016/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sınıfı temizleyen görevliler
Sınıfı temizleyen görevliler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mansur Yavaş’ın “Ankara’daki okulları ben temizledim” sözlerinin iyi niyetli olmadığını söyledi. Ankara’da 2 bin 300 okul olduğunu kaydeden Tekin, belediyenin bir günlüğüne sadece 13 okulu temizlediğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat ve temizlik konusundaki tartışmalara noktayı koydu. Bakan Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın okul temizliği konusundaki yaklaşımını eleştiren Tekin, Ankara'da yaklaşık 2 bin 300 okul olduğunu dile getirerek, ABB'nin bu okullardan yalnız 13'ünü bir günlüğüne temizlediğini belirtti.


İDDİALARA RAPORLU YANIT

Çok sayıda adayın KPSS'deki başarı sıralamasının, sözlü mülakat sonuçlarının ardından düştüğüne ve illerdeki komisyonların farklı puanlar verdiğine yönelik iddialara da cevap veren Tekin, "Benim elimde bütün komisyonların raporları var. Mesela bir komisyonda 193 kişi mülakata girmiş, 3 kişinin yeri değişmiş. Bir başka ilimizde 682 kişi girmiş, 11 kişinin yeri değişmiş. Bunların hepsinin istatistikleri elimizde var. 60 bin kişiden toplam 1100 kişinin yeri değişmiş” diye konuştu. Bursa ve İstanbul'daki sözlü mülakatların sıkıntılı olduğunun ifade edilmesi üzerine Tekin, "Din kültürü konuşulduğu için onu söylüyorum, din kültüründe Bursa'da 197 kişi mülakata girmiş, İstanbul'da 688 kişi. Bursa'da mülakata girip sıralamanın dışında kalan kişi sayısı 23 bin 688 kişinin girdiği İstanbul'da ise 51 kişi" ifadelerini kullandı.


Özel üniversitelere fiyat düzenlemesi

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim ücretlerindeki fahiş artışlara ilişkin konuştu. Son yıllarda enflasyon ve hayat pahalılığı gibi sebeplerle öğrenim ücretlerinde farklılaşmalar yaşandığını kaydeden Özvar şöyle devam etti: “Gelen şikâyetler dikkate alınarak bu sene içerisinde tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına yürütme kurulu kararımızı gönderdik ve bu konuda enflasyon oranını da dikkate almak suretiyle öğrenim ücretlerinin güncellenmesi konusunda hareket etmelerini tavsiye ettik. Aynı zamanda, YÖK olarak bir kanun değişikliği teklifi hazırlıyoruz. Eğer sayın vekillerimiz ve Meclis uygun bulursa bu konudaki görüşlerimizi mevzuata da yerleştirmeyi arzu ediyoruz."


#politika
#Mansur Yavaş
#okul
#Ankara

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