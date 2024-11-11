Özrü kabahatinden büyük: Mansur Yavaş'tan 17 şarkıcıya 330 milyon!

Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "69 milyon liralık konser" tartışmalarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Yavaş, Ebru Gündeş konserine iddia edildiği gibi 69 değil 45 milyon TL harcandığını açıkladı. Yavaş aynı toplantıda sanatçılara yapılan diğer milyonluk konser ödemelerini de paylaştı. Yapılan ödemelerin toplamının 330 milyon TL'yi aştığı görüldü.
Siyaset kulisleri son dönemde CHP'li belediyelerin yüksek bütçeli konser harcamalarını konuşuyor.
CHP'li
Mansur Yavaş
yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Ebru Gündeş'e 69 milyon, Mor ve Ötesi grubuna ise
71 milyon
ödediğinin ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.
Tepkilerin odağındaki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, düzenlediği basın toplantısında
"69 milyon liralık konser"
tartışmalarına ilişkin konuştu.
"69 değil 45 milyon"
"69 değil 45 milyon"
Yavaş, 28 ve 29 Ekim'de Mert Demir ve Ebru Gündeş olmak üzere 2 konser düzenlendiğini, söz konusu iddiada olduğu gibi 69 milyon TL değil toplam
44 milyon 937 bin TL
harcandığını belirtti.
Suçu personele attı
Suçu personele attı
Yavaş,
"Çalışanlarımızın hiçbirisi suç ortağı değil. Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır ancak hiçbir kimseye de şu yapmıştır diyemem. Kendi personelime asla yargısız infaz yapamam. Onların da savunmalarının alıp durumun ortaya çıkarılmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kusuru olan varsa arkasında durmayız, davaya da müdahil olarak katılırız"
dedi.
Mansur Yavaş, şöyle devam etti:
"Ben 2019'da iki Ankaralıdan birinin oyunu alarak seçildim. Bu mart ayı sonunda da neredeyse 3 Ankaralının ikisinin oyunu alarak seçildim. Bir kuruş harcırah almadım. Uçak biletlerimi birçok resmi görevime de gitsem kendim karşılarım. Ben böyle yapayım ki personelim de Ankara halkından gelen vergileri kullandığını bilsin, bu şuurla hareket etsin diye. Zaman zaman niye konserli açılış yapmıyorsunuz diye eleştiriler aldık."
Taşçı'ya da 42 milyon TL ödenmiş
Taşçı'ya da 42 milyon TL ödenmiş
Yavaş, milyonluk konser harcamalarıyla ilgili savunma yaptığı toplantıda Tan Taşçı'ya da 30 Ağustos'taki konser için 41 Milyon 950 Bin TL ödendiğini açıkladı.
Yavaş'ın arkasında yer alan ekranda Tan Taşçı'ya ödenen rakamın
41 milyon 950 bin Türk Lirası
olduğu görüldü.
14 sanatçıya 243 milyon TL
14 sanatçıya 243 milyon TL
Yavaş, 4 gün süren konserler için de 8 sanatçıya toplam
94 milyon TL
ödendiğini belirtti.
Semicenk, Gazapizm, Edis
konseri için
71 milyon TL
harcandığını belirten Yavaş, bu yıl düzenlenen
Gülşen, Murat Boz
ve
Mor ve Ötesi'nin
konser maliyetinin ses, sahne, ışık kurulum ve sanatçıların kaşe bedelleri de dahil
78 milyon 500 bin TL
olduğunu aktardı.
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