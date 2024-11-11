Özrü kabahatinden büyük: Mansur Yavaş'tan 17 şarkıcıya 330 milyon!

"Ben 2019'da iki Ankaralıdan birinin oyunu alarak seçildim. Bu mart ayı sonunda da neredeyse 3 Ankaralının ikisinin oyunu alarak seçildim. Bir kuruş harcırah almadım. Uçak biletlerimi birçok resmi görevime de gitsem kendim karşılarım. Ben böyle yapayım ki personelim de Ankara halkından gelen vergileri kullandığını bilsin, bu şuurla hareket etsin diye. Zaman zaman niye konserli açılış yapmıyorsunuz diye eleştiriler aldık."