Mansur Yavaş’ın Ebru Gündeş bütçesinde çok çarpıcı iddia: 69 milyonun 50 milyonu nerede?

Ebru Güneş - Mansur Yavaş
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında konser vermesi için sanatçı Ebru Gündeş'e CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 69 milyon TL ödediği gündeme gelmişti. Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan konsere harcanan paranın sahne giderleriyle birlikte yaklaşık 19 milyon olabileceğini belirterek geri kalan 50 milyon TL'ye 'ne' olduğunu sordu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında CHP'li
Mansur Yavaş
'ın başkanlık koltuğunda oturduğu
Ankara Büyükşehir Belediyesi
tarafından Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda kutlama etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte sanatçı
Ebru Gündeş
de katılarak konser verdi.
'69 milyon TL ödendi' iddiası
'69 milyon TL ödendi' iddiası
Söz konusu organizasyon için Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın, Festival Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile
69 milyon 15 bin TL
değerinde bir sözleşme yaptığı öne sürüldü.
Basına sızan belgede,
"Sahne adı Ebru Gündeş olan Sanatçı Ebru Gündeş Özdemir Konseri Gerçekleştirilmesi Hizmet Alım İşi Taahhüt Kartı Girişi"
ifadesi yer alırken, ihalenin 21/b ihale kanunu çerçevesinde yapıldığı belirtiliyor.
Sözleşmenin ayrıntıları tam olarak açıklanmadığı için hangi kalemlere ödeme yapılacağına dair belirsizlik ise sürüyor.
50 milyon lira nereye harcandı?
50 milyon lira nereye harcandı?
Konuyla ilgili Yeni Şafak yazarı
İsmail Kılıçarslan
önemli bir noktaya dikkat çekti.
Gündeş'in söz konusu konserinin maliyetinin sahne giderleriyle beraber en fazla
19 milyon TL
olabileceğini belirten Kılıçarslan, geri kalan
50 milyon TL
'nin nereye harcandığını sordu.
"İzaha muhtaç"
"İzaha muhtaç"
Kılıçarslan X hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı;
"Net söyleyeyim: Ebru Gündeş konserlerinden 150 bin dolar alıyor. Kendisine ve müzisyen ekibe. Ses, sahne ve ışık düzenini yılardır aynı firma yapıyor. Işık gösterisinin bol olduğu bir sahne olduğu için söyleyeyim. 150 bin dolar da o tutar maksimum. (Bu arada sahne şahane görünüyor.) Yani 69 milyon liralık faturanın çeriyle çevresiyle karıyla maksimum 15 milyon lirası konsere harcanmıştır. 19 diyelim yahu kabaca. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kalan 50 milyon lirayı nereye, nasıl harcadı? İzaha muhtaç"
Yasal boşluğa dikkat çekmişti
Yasal boşluğa dikkat çekmişti
Kılıçarslan dün tvnet'teki
Siyaseten
programında yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelerin Cumhuriyet Bayramı konserlerine yüksek bütçeler ayırarak sanatçılara milyonlarca lira ödediğini belirtmiş, bu ödemelerin yasal boşluklar nedeniyle detaylı bir denetime tabi tutulmadığını vurgulamıştı.
Kılıçarslan
"Bir halt yemek istiyorsan en iyi alanlar buralar. Telif meselesine giren konularda derin bir yasal boşluk var, CHP’li belediyeler de bunu fark etmiş durumda. Ayda 4 konser, sergiden 10 milyon lira kenara koyup ister cebine atar, ister PKK’ya aktarır. Esenyurt’ta, Diyarbakır'da olabileceği gibi"
diye konuşmuştu.
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