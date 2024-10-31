Mansur Yavaş’ın Ebru Gündeş bütçesinde çok çarpıcı iddia: 69 milyonun 50 milyonu nerede?

"Net söyleyeyim: Ebru Gündeş konserlerinden 150 bin dolar alıyor. Kendisine ve müzisyen ekibe. Ses, sahne ve ışık düzenini yılardır aynı firma yapıyor. Işık gösterisinin bol olduğu bir sahne olduğu için söyleyeyim. 150 bin dolar da o tutar maksimum. (Bu arada sahne şahane görünüyor.) Yani 69 milyon liralık faturanın çeriyle çevresiyle karıyla maksimum 15 milyon lirası konsere harcanmıştır. 19 diyelim yahu kabaca. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kalan 50 milyon lirayı nereye, nasıl harcadı? İzaha muhtaç"