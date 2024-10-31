Böyle kazanıldı şöyle harcıyorlar: Mansur Yavaş 101'inci yıl konseri için Ebru Gündeş’e 69 milyon ödedi

Sanatçı Ebru Gündeş Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında konser verdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) düzenlediği konserde sahne alan sanatçı Ebru Gündeş'in maliyetinin 69 milyon 15 bin TL olduğu iddia edildi.
CHP'li belediyelerin Cumhuriyet Bayramı bahanesiyle başlattığı konser furyası tam gaz devam ediyor.
Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin karşılığında konser verdireceği ortaya çıkan
Konak Belediyesi
gelen tepkiler üzerine etkinliği iptal etmişti.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Yenikapı'da 29 Ekim nedeniyle düzenlediği konserde sahne alması için şarkıcı
Hadise
'ye 6 milyon TL ödemişti.
Konser furyasına şimdi de
Mansur Yavaş
yönetimindeki
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin
de (ABB) dahil olduğu belirtiliyor.
Dudak uçuklatan rakam
Dudak uçuklatan rakam
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen kutlamalarda sahne alan
Ebru Gündeş
’in konseri, öne sürülen maliyet tutarıyla dudak uçuklattı.
Veryansın TV'nin iddiasına göre;
Bu organizasyon için Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Festival Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile
69 milyon 15 bin TL'lik bir anlaşma yapıldı.
Belgede
"Sahne adı Ebru Gündeş olan Sanatçı Ebru Gündeş Özdemir Konseri Gerçekleştirilmesi Hizmet Alım İşi Taahhüt Kartı Girişi"
ifadesi yer alırken, ihale sürecinin 21/b ihale kanunu çerçevesinde yürütüldüğü belirtiliyor. Ancak sözleşme detaylarına ulaşılamadığı için ödemelerin tam olarak hangi kalemlere ayrıldığı henüz belirsizliğini koruyor.
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