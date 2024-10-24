Hadise’ye bak: Tek konserde İBB’den 6 milyon alacak

Borç batağındaki CHP’li belediyelerin eğlence organizasyonları için yüksek bütçeler ayırması tepki çekmeye devam ediyor. Kamuoyunda infial uyandıran Konak Belediyesi'nin Şevval Sam ile yaptığı 5 milyon liralık anlaşmanın ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de şarkıcı Hadise’ye 29 Ekim'de konser vermesi için yüklü bir ödeme yapacağı ileri sürüldü.
CHP'li belediyelerin, borç yükü ve hizmet aksaklıklarıyla gündeme gelmesine rağmen eğlence organizasyonlarına ayırdığı bütçeler dikkat çekiyor.
İşçilerine maaş ödemekte zorlanan ve SGK'ya milyarlarca lira borcu olan CHP'li belediyeler, konser ve etkinlikler için ise milyonlarca lira harcıyor.
Son olarak İzmir'deki CHP'li Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Şevval Sam'a 5 milyon lira ödeme yapması kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Borç batağındaki belediye ise sözleşme imzalanmadığı, teklif alındığını savunmuştu.
İBB de kesenin ağzını açtı: Hadise'ye 6 milyon
İstanbul'da ulaşım krizi devam ediyor
İstanbul’da toplu taşıma araçlarında yaşanan sorunlar, metro ve metrobüslerde meydana gelen yangınlar ve İETT otobüslerindeki sık sık yaşanan arızalar devam ederken İBB'nin araçların bakım süreçlerinin hızlandırmak ve gerekli önlemleri almak yerine milyonlarca lirayı konserlere ayırması kamu kaynaklarının 'doğru' kullanımıyla ilgili tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.
İzmir'de Tarkan ve Gülşen'e servet ödenmişti
Alt yapı sorunlarıyla boğuşan İzmir'de CHP’li Büyükşehir Belediyesinin konsere yaptığı bu harcamalar kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.