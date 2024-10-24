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Hadise’ye bak: Tek konserde İBB’den 6 milyon alacak

Hadise’ye bak: Tek konserde İBB’den 6 milyon alacak

11:0824/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Hadise
Hadise

Borç batağındaki CHP’li belediyelerin eğlence organizasyonları için yüksek bütçeler ayırması tepki çekmeye devam ediyor. Kamuoyunda infial uyandıran Konak Belediyesi'nin Şevval Sam ile yaptığı 5 milyon liralık anlaşmanın ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de şarkıcı Hadise’ye 29 Ekim'de konser vermesi için yüklü bir ödeme yapacağı ileri sürüldü.

CHP'li belediyelerin, borç yükü ve hizmet aksaklıklarıyla gündeme gelmesine rağmen eğlence organizasyonlarına ayırdığı bütçeler dikkat çekiyor.


İşçilerine maaş ödemekte zorlanan ve SGK'ya milyarlarca lira borcu olan CHP'li belediyeler, konser ve etkinlikler için ise milyonlarca lira harcıyor.


Son olarak İzmir'deki CHP'li Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Şevval Sam'a 5 milyon lira ödeme yapması kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Borç batağındaki belediye ise sözleşme imzalanmadığı, teklif alındığını savunmuştu.




İBB de kesenin ağzını açtı: Hadise'ye 6 milyon


Henüz bu tartışmalar gündemdeki yerini korurken CHP'li
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
de (İBB) 29 Ekim kutlamaları için kesenin ağzını açtı.


Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek Hadise konseri için 6 milyon lira bütçe ayırdığı iddia edildi.

İstanbul'da ulaşım krizi devam ediyor


İstanbul’da toplu taşıma araçlarında yaşanan sorunlar, metro ve metrobüslerde meydana gelen yangınlar ve İETT otobüslerindeki sık sık yaşanan arızalar devam ederken İBB'nin araçların bakım süreçlerinin hızlandırmak ve gerekli önlemleri almak yerine milyonlarca lirayı konserlere ayırması kamu kaynaklarının 'doğru' kullanımıyla ilgili tartışmaları bir kez daha gündeme getirdi.



Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - Tarkan

İzmir'de Tarkan ve Gülşen'e servet ödenmişti


CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi de geçtiğimiz yıllarda İzmir’in kurtuluş yıldönümü gerekçesiyle sadece 1,5 saat süren Tarkan konserine
23,5 milyon
, yılbaşındaki Gülşen konserine ise
10,2 milyon
lira harcamıştı.

Alt yapı sorunlarıyla boğuşan İzmir'de CHP’li Büyükşehir Belediyesinin konsere yaptığı bu harcamalar kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.




#Hadise
#İBB
#Konser
#29 Ekim

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