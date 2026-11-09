Giresun'da özel hastanede şoke eden iddia: Tanıtım videolarında görüldü, CİMER'e ihbar edildi

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Giresun'daki özel bir sağlık kuruluşunda kaydedildiği belirtilen görüntüler ve iddialar adeta şoke etti. Temizlik personeli olduğu öne sürülen bir şahsın ameliyatlara girmesi ve tıbbi işlemlere müdahale etmesi resmi makamları harekete geçirdi.

TANITIM VİDEOLARINDAKİ DETAY CİMER'E TAŞINDI

İddialara göre, özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan bir personel, ameliyatlara katıldı ve hastalara müdahalede bulundu. Söz konusu skandal durum, hastanenin kendi kurumsal sosyal medya hesaplarında tanıdık amaçlı paylaştığı video ve fotoğraflarda yer aldı. Görüntüleri fark eden dikkatli bir vatandaş, ilgili görsel ve kayıtları da dilekçesine ekleyerek CİMER üzerinden şikayetçi oldu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Vatandaşın CİMER'e yaptığı ihbar ve sunduğu delillerin ardından Giresun İl Sağlık Müdürlüğü derhal devreye girdi. Konunun ciddiyeti üzerine hastanede görevli personel ve ameliyathane kayıtları mercek altına alınarak resmi soruşturma süreci başlatıldı.

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Sağlık kurallarında yalnızca yetkili ve uzman sağlık personellerinin bulunabileceği ameliyathanelerde, temizlik görevlisinin tıbbi işlemlere müdahale ettiği iddiaları kamuoyunda büyük tepki çekti. Sağlık Müdürlüğü'nün yürüttüğü incelemenin ardından hastane yönetimi ve ilgili şahıslar hakkında yapılacak yasal işlemlerin netleşmesi bekleniyor.

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