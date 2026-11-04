Giresun'da sonbahar masalı: Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
10:42, 04/11/2026, Çarşamba
AA
Giresun’un Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerinde sonbaharın gelişiyle doğa sarı ve yeşilin büyüleyici tonlarına büründü. Kümbet Yaylası güzergahı ile Asarcık köyündeki kavak ağaçlarının sunduğu görsel şölen ve bitki örtüsündeki eşsiz renk geçişleri dron ile havadan görüntülendi.
Giresun'un Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerinde sonbaharın renk geçişlerinin oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.
Dereli ilçesindeki ormanlık alanlarda ağaçlar, sonbaharda sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.
Kümbet Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol güzergahında oluşan renk geçişleri, güzel manzaralar ortaya çıkardı.
Şebinkarahisar'a bağlı Asarcık köyü mevkisinde ise kavak ağaçlarının sararan yaprakları, bölgeye sonbaharın kendine özgü güzelliğini kattı.
Bölgedeki bitki örtüsünün sonbaharla değişen renkleri dron kamerasıyla kaydedildi.
Başlıklar :giresunderelisonbaharkümbet yaylası