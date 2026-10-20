Türkiye’de bir ilk: Dünyada sadece 3 kişide görülmüştü Giresun’da tıp tarihine geçti

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi’ne safra kesesi ve böbrek ağrısı şikayetiyle gelen 67 yaşındaki Ferhat Çakır, Üroloji Kliniği’nde ameliyata alındı. Çakır’ın böbreğinin normal anatomik konumunda değil, leğen kemiği içerisinde ve mesaneye yakın bulunması nedeniyle özellikli bir cerrahi müdahale yapıldı. Hastanın böbreğinde normalden farklı damar yapılarının bulunması da operasyonun planlama ve uygulama aşamalarını daha hassas hale getirdi.





Üroloji uzmanları Op. Dr. Burhan Özdemir, Op. Dr. Ertürk Altun, Op. Dr. Olcay Yıldırım ve Op. Dr. Hakan Keskin’den oluşan ekip tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, mesane kanseri nedeniyle mesane tamamen alındı ve idrarın vücut dışına yönlendirilmesini sağlayan üriner diversiyon işlemi uygulandı. Cerrahi müdahale sırasında Çakır’ın böbreğinin ve böbrek fonksiyonlarının korunması sağlandı.



