Özel hastanede temizlik personeli ameliyata girdi iddiası: Soruşturma başlatıldı

Giresun'da bulunan Özel Ada Hastanesi, akıllara durgunluk veren bir iddiayla gündeme geldi. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan bir personelin, doktor ve ameliyat hemşiresi gibi davranarak cerrahi operasyonlara katıldığı ileri sürüldü. Skandal iddia, hastanenin kendi sosyal medya hesapları için hazırladığı tanıtım videoları sayesinde gün yüzüne çıkarken, Giresun İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili derhal inceleme başlattı.