Konak Belediyesi tarafından iptal edilen Şevval Sam konseri Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bahane edilerek düzenlenen konserlere dev bütçeler akıtan CHP’li belediyeler arasında iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle gündeme gelen Konak Belediyesi de yer alıyor. Belediyenin 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin lira ödeyeceği ortaya çıkmış ve büyük tepki çekmişti. Bununla birlikte Sam'ın 2024 yılı içerisinde bir çok CHP'li belediye ile konser için anlaştığı ve milyonlar liralık ödemeler yapıldığı iddia edildi.