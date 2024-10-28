Konak Belediyesi tarafından iptal edilen Şevval Sam konseri Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılacak

CHP'li Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Şevval Sam ile 5 milyon TL karşılığında konser anlaşması yapması büyük tepki çekmişti. Gelen tepkiler üzerine iptal edilen konseri diğer bir CHP'li belediye olan Çankaya Belediyesi üstlendi. Sam 29 Ekim'de Çankaya Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte sahne alacak. 5 milyona Konak Belediyesi ile anlaşan sanatçının Çankaya Belediyesi'nden kaç para alacağı bilinmiyor.
Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile 4 Ekim’de yapılan anlaşmaya göre konser gerçekleşirse sanatçının kaşe bedeli olarak CHP’li belediyeden 5 milyon 300 bin lira ödeme alacağı öğrenildi.
İki kişinin ihmalden dolayı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği Konak'ta belediyenin yaptığı bu harcama tepkileri de beraberinde getirmişti.
CHP'lilerden bile tepki gören belediye söz konusu konseri iptal etmek zorunda kalmıştı.
Çankaya üstlendi
Sam'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçede konser vereceği öğrenildi.