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Haberlerimiz Ankara’daki Ebru Gündeş soygununu ‘Yavaş’lattı: 69 milyonu hemen ödemeyeceğiz

Haberlerimiz Ankara’daki Ebru Gündeş soygununu ‘Yavaş’lattı: 69 milyonu hemen ödemeyeceğiz

17:073/11/2024, Sunday
G: 3/11/2024, Sunday
Yeni Şafak
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Yeni Şafak, ABB'nin milyonluk Ebru Gündeş konserini sıkça gündeme taşıdı.
Yeni Şafak, ABB'nin milyonluk Ebru Gündeş konserini sıkça gündeme taşıdı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) düzenlediği konserde sahne alan sanatçı Ebru Gündeş'in maliyetinin 69 milyon 15 bin TL olduğu iddiasının yankıları sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi son yaptığı açıklamayla israfı doğruladı, 101. yıl etkinlikleri kapsamında 69 milyon TL harcandığını itiraf etti. Ayrıca ABB Başkanı Mansur Yavaş da Ebru Güneş'e henüz ödeme yapılmadığını dile getirdi. Yapılan açıklamalar sosyal medyada 'Veresiye konser' yorumlarını da beraberinde getirdi.

CHP'li belediyelerin Cumhuriyet Bayramı bahanesiyle başlattığı milyonluk konser furyasının son halkası Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu.

  • Şevval Sam
    'a 5 milyon 300 bin karşılığında konser verdireceği ortaya çıkan
    Konak Belediyesi
    gelen tepkiler üzerine etkinliği iptal etmişti. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    de Yenikapı'da 29 Ekim nedeniyle düzenlediği konserde sahne alması için şarkıcı
    Hadise
    'ye 6 milyon TL ödemişti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen kutlamalarda sahne alan Ebru Gündeş'le
yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
  • Ortaya çıkan belgede "Sahne adı Ebru Gündeş olan Sanatçı Ebru Gündeş Özdemir Konseri Gerçekleştirilmesi Hizmet Alım İşi Taahhüt Kartı Girişi" ifadesi yer alırken, ihale sürecinin 21/b ihale kanunu çerçevesinde yürütüldüğü belirtiliyor.

ABB'den itiraf gibi açıklama: İsrafı kabul ettiler

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yaptığı basın açıklamasında konuyla ilgili iç denetim birimlerinin inceleme başlattığını duyurdu. Ayrıca söz konusu rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerindeki etkinliklerin gideri olduğu belirtildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:
  • "Değerli Ankaralılar,
  • Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır.
  • Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır.
  • Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28 - 29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz.
  • Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz.
  • Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kendi imzası var ama paylaşmadı

Mansur Yavaş imzalı basın açıklaması, Ankara Büyükşehir Belediyesi hesaplarından paylaşıldı. Ancak Mansur Yavaş'ın açıklamayı kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmaktan kaçındığı görüldü.

'69 milyon TL ile altyapıyı yenileseydin'

CHP'li ABB'nin 69 milyon TL harcandığını itiraf ettiği sosyal medya paylaşımı altına Ankaralılar tepki dolu mesajlar yağdırdı.

"Veresiye konser", "Neyi inceliyorsunuz, anlaşmayı yapan siz değil misiniz?", "Ödediğiniz miktarı faturasıyla beraber yayınlayın", "69 milyon TL ile altyapıyı yenileseydin de şehir her yağmur günü havuza dönmeseydi", "Özrün kabahatinden beter, şart mı bu kadar yüksek meblağ ödemek daha uygun bir şey yapılamaz mıydı?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Mansur Yavaş

Yavaş: Şu an ödeme yapılmayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ayrıca konuyla ilgili CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu. Saymaz'ın iddiasına göre, Ebru Gündeş’e 69 milyon TL ödeneceği iddiasını sorduğu Yavaş,
"Şu an ödeme yapılmayacak, talimat verdim. Tek tek tüm kalemler için faturalandırılan miktarları inceletip ona göre ödeme yapılacak veya yapılmayacak. Sonucu detayı ile paylaşacağım”
şeklinde cevap verdi.

CHP'li belediyelerin konser çılgınlığı İsmail Küçükkaya'yı bile rahatsız etti: Hadise ve Ebru Gündeş'e ne kadar ödediler açıklasınlar

Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken CHP'li belediyelerin konser çılgınlığı Halk TV'de bile eleştirilerin hedefi haline geldi. Hadise, Şevval Sam, Athena, Erol Evgin, Volkan Konak ve Zülfü Livaneli gibi isimlere milyonlar ödemesi vatandaşın tepkilerine sebep olurken, CHP yandaşı kanalda belli şarkıcıların sürekli CHP'li belediyelerde sahne alması ve ödenen astronomik rakamlar, sunucu İsmail Küçükkaya tarafından eleştirildi. Sabah saatlerinde Halk TV yayınında konuyla ilgili konuşan İsmail Küçükkaya, "Mesela İmamoğlu'nun kurmayları arasa dese ki bana mesela, 'hiç para almadı Hadise biz sadece emekçilere paralarını ödedik. Hadise bir cumhuriyet sanatçısı olarak para almadı' dese... Ebru Gündeş dün Ankara'da sahneye çıktı. 'Bizi buluşturan Mansur Yavaş ve ekibine teşekkür ediyorum.' diyor. Acaba ne kadar para aldılar? Hakikaten 5 milyon tl, 6 milyon tl paraları verdiler mi? Haksızsam söyleyin. Ebru Gündeş'e Ankara Büyükşehir Belediyesi ne kadar para ödedi? Hadise'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne kadar para ödedi? Bunları açıklasınlar bilelim. Çünkü bütün bu piyasa 20 sanatçının etrafında dönüyor dolaşıyor da onun için." ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerin 'telif' kurnazlığı: Konser kılıfıyla Sayıştay'dan kaçırılan paralar nereye aktarılıyor?

Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, CHP'li belediyelerin Cumhuriyet Bayramı konserleri için şarkıcılara milyonlarca lira aktarmasının ardında yatan gerçekleri tvnet'te anlattı. Belediyelerin, yasal boşluk nedeniyle, 'konserler için sanatçılara verdiği paraları kimseye izah etmek zorunda olmadığını' vurgulayan Kılıçarslan, "Bir halt yemek istiyorsan en iyi alanlar buralar. Telif meselesine giren konularda derin bir yasal boşluk var, CHP’li belediyeler de bunu fark etmiş durumda." diye konuştu. Sanatçılara elden paralar verildiğini, bunların fatura dahi edilmediğini 'CHP-sergi' örneğiyle anlatan Kılıçarslan, "Ayda 4 konser, sergiden 10 milyon lira kenara koyup ister cebine atar, ister PKK’ya aktarır. Esenyurt’ta, Diyarbakır'da olabileceği gibi." ifadelerini kullandı.


#Mansur Yavaş
#Ebru Gündeş
#Ankara
#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#Konser

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