Haberlerimiz Ankara’daki Ebru Gündeş soygununu ‘Yavaş’lattı: 69 milyonu hemen ödemeyeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ayrıca konuyla ilgili CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu. Saymaz'ın iddiasına göre, Ebru Gündeş’e 69 milyon TL ödeneceği iddiasını sorduğu Yavaş,

"Şu an ödeme yapılmayacak, talimat verdim. Tek tek tüm kalemler için faturalandırılan miktarları inceletip ona göre ödeme yapılacak veya yapılmayacak. Sonucu detayı ile paylaşacağım”