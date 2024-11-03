Haberlerimiz Ankara’daki Ebru Gündeş soygununu ‘Yavaş’lattı: 69 milyonu hemen ödemeyeceğiz

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) düzenlediği konserde sahne alan sanatçı Ebru Gündeş'in maliyetinin 69 milyon 15 bin TL olduğu iddiasının yankıları sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi son yaptığı açıklamayla israfı doğruladı, 101. yıl etkinlikleri kapsamında 69 milyon TL harcandığını itiraf etti. Ayrıca ABB Başkanı Mansur Yavaş da Ebru Güneş'e henüz ödeme yapılmadığını dile getirdi. Yapılan açıklamalar sosyal medyada 'Veresiye konser' yorumlarını da beraberinde getirdi.
CHP'li belediyelerin Cumhuriyet Bayramı bahanesiyle başlattığı milyonluk konser furyasının son halkası Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu.
- Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin karşılığında konser verdireceği ortaya çıkanKonak Belediyesigelen tepkiler üzerine etkinliği iptal etmişti. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindekiİstanbul Büyükşehir Belediyeside Yenikapı'da 29 Ekim nedeniyle düzenlediği konserde sahne alması için şarkıcıHadise'ye 6 milyon TL ödemişti.
- Ortaya çıkan belgede "Sahne adı Ebru Gündeş olan Sanatçı Ebru Gündeş Özdemir Konseri Gerçekleştirilmesi Hizmet Alım İşi Taahhüt Kartı Girişi" ifadesi yer alırken, ihale sürecinin 21/b ihale kanunu çerçevesinde yürütüldüğü belirtiliyor.
ABB'den itiraf gibi açıklama: İsrafı kabul ettiler
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yaptığı basın açıklamasında konuyla ilgili iç denetim birimlerinin inceleme başlattığını duyurdu. Ayrıca söz konusu rakamın tek bir konseri değil 28-29 Ekim tarihlerindeki etkinliklerin gideri olduğu belirtildi.
- "Değerli Ankaralılar,
- Son günlerde bazı basın yayın organlarında Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği yönünde yer alan iddialar bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak iç denetim birimimiz inceleme başlatmıştır.
- Konserin ödemesi gerçekleştirilmemiştir ve inceleme tamamlanıncaya kadar da gerçekleştirilmeyecektir. İncelemenin ardından gerekli açıklama yapılacaktır.
- Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile talep edilen rakamın tek bir konseri değil 28 - 29 Ekim tarihlerinde yapılan Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl etkinlik giderleri ile teknik kurulum ve konser ücretlerini kapsadığını belirtmek isteriz.
- Ankaralıların parasını boşa harcamayacağımızı, kaynakların yine Ankaralılar için en iyi şekilde kullanılacağını belirtmek isteriz.
- Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kendi imzası var ama paylaşmadı
Mansur Yavaş imzalı basın açıklaması, Ankara Büyükşehir Belediyesi hesaplarından paylaşıldı. Ancak Mansur Yavaş'ın açıklamayı kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmaktan kaçındığı görüldü.
'69 milyon TL ile altyapıyı yenileseydin'
CHP'li ABB'nin 69 milyon TL harcandığını itiraf ettiği sosyal medya paylaşımı altına Ankaralılar tepki dolu mesajlar yağdırdı.
"Veresiye konser", "Neyi inceliyorsunuz, anlaşmayı yapan siz değil misiniz?", "Ödediğiniz miktarı faturasıyla beraber yayınlayın", "69 milyon TL ile altyapıyı yenileseydin de şehir her yağmur günü havuza dönmeseydi", "Özrün kabahatinden beter, şart mı bu kadar yüksek meblağ ödemek daha uygun bir şey yapılamaz mıydı?" şeklinde yorumlar yapıldı.