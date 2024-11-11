'Milyonluk' rezaleti aklama işi Küçükkaya'ya düştü: Yavaş belediye harcamalarından habersiz mi?

İsmail Küçükkaya - Mansur Yavaş
Ebru Gündeş ve Mor ve Ötesi gruplarına konser adı altında harcanan milyonlarca liradan dolayı tepkilerin odağı haline gelen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ı aklama işi CHP yandaşı gazeteci İsmail Küçükkaya'ya düştü.
Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sahne alan Şarkıcı Ebru Gündeş'e 69 milyon lira verdiği ortaya çıkmıştı.
Yavaş yönetiminin daha önce de 19 Mayıs'ta konser veren Mor ve Ötesi için 71 milyonluk bir harcama yaptığı basına yansımıştı.
Tepkilerin odağı haline gelen ABB Gündeş konseriyle ilgili,
"KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira”dır. Bu rakamın içinde ulaşım, konaklama, Ebru Gündeş’in isteği üzerine kurulan ekran, ses sitemi, kurulan sahne, teknik malzeme ve 100’e yakın çalışanın masraflarının da olduğunu hatırlatırız"
açıklamasında bulunmuştu.
İsmi CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda geçen Mansur Yavaş kamuoyundan büyük tepki çekince aklama işi CHP'nin kanalı Halk TV'de çalışan İsmail Küçükkaya'ya kaldı.
Küçükaya, Ebru Gündeş konserine verilen milyonlarca liralık ödeme nedeniyle Ankara Büyükşehir Başkanı (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın kurmaylarına açtığı telefonda,
"Çok üzgün, kızgın. Kimsenin gözünün yaşına da bakmayacak çünkü adı cumhurbaşkanı adaylarından birisi olarak geçiyor"
dediğini aktardı.
Küçükkaya yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı;
"Dün aradım kurmaylarını, dediler ki: 'Çok üzgün, kızgın. Kimsenin gözünün yaşına da bakmayacak çünkü adı cumhurbaşkanı adaylarından birisi olarak geçiyor.' Şu yanlış. İşte 50 milyon lira Ebru Gündeş konseri için, Mor ve Ötesi için 70 milyon lira, Candan Erçetin için bilmem ne...Dönelim. Başka belediyelerde de geçerli ama mesela Hadise'nin İstanbul'da ne kadar aldığını bilmiyoruz."
Yönettiği belediyeden haberi yok mu?
CHP yandaşı Küçükkaya'nın sözleri
"Mansur Yavaş yönettiği belediyede yapılan harcamalardan haberi yok mu?"
sorusunu sordurttu.
Yavaş'tan açıklama: Ankaralılardan özür diliyorum
Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında "69 milyon liralık konser" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Dört gün önce belediye meclisimizde yaşanan tartışmadan dolayı tüm ülkeden ve Ankaralılardan özür diliyorum. Olmaması gereken bir tartışmaydı çünkü 31 Mart'tan sonra, iktidar-muhalefet ayrımı yapmadan hep birlikte Ankara'ya hizmet edeceğimize söz vermiştik. Verilen soru önergesi, yanıtlar veya belki de yanlış anlaşılmalar gibi nedenlerle istenmeyen bir tartışma yaşandı. Bu olmamalıydı. Belediye başkanı olarak, meclisteki grup başkanvekilleri ve il başkanlarının bir araya gelmesiyle bundan sonra sadece Ankaralılara hizmete odaklanarak çalışmaya devam edeceğiz.
Malum, birtakım iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların atılış biçimi de çok dikkat çekici. Belli amaçlarla, belediye içerisinden bazı kişiler doğru olmayan bilgileri sızdırdı. Değerli hemşehrilerim, malum bir takım iddialar ortaya atıldı. Ortaya atılış biçimleri de çok ilginç. Doğru olmayan bilgileri sızdırdılar. Belki bizden bilgi alabilecekken Ankara Belediyesi 69 milyon ödedi diye servis etmeye başladılar. Bu haberi duyar duymaz, incelemeye başladık. Konser harcamasıyla ilgili kusurlu varsa davaya katılırız. Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır."
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