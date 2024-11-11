'Milyonluk' rezaleti aklama işi Küçükkaya'ya düştü: Yavaş belediye harcamalarından habersiz mi?

"Dört gün önce belediye meclisimizde yaşanan tartışmadan dolayı tüm ülkeden ve Ankaralılardan özür diliyorum. Olmaması gereken bir tartışmaydı çünkü 31 Mart'tan sonra, iktidar-muhalefet ayrımı yapmadan hep birlikte Ankara'ya hizmet edeceğimize söz vermiştik. Verilen soru önergesi, yanıtlar veya belki de yanlış anlaşılmalar gibi nedenlerle istenmeyen bir tartışma yaşandı. Bu olmamalıydı. Belediye başkanı olarak, meclisteki grup başkanvekilleri ve il başkanlarının bir araya gelmesiyle bundan sonra sadece Ankaralılara hizmete odaklanarak çalışmaya devam edeceğiz.