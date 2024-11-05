Mansur Yavaş'ın konser musluğu: Mor ve Ötesi'ne de 71,5 milyon ödemiş

"Konser için 69 Milyon TL'ye anlaşma yapan CHP’li Mansur Yavaş’ın mayıs ayında yine konser için 71 Milyon TL ödediği ortaya çıktı. Ankara’ya çaktıkları bir çivi, dikili bir ağaçları yok. Ama para saçmada, har vurup harman savurmada sürekli rekor kırıyorlar. Ankara’ya ihanettir bu!"