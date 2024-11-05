Mansur Yavaş'ın konser musluğu: Mor ve Ötesi'ne de 71,5 milyon ödemiş

Mansur Yavaş - Özgür Özel
Ebru Gündeş'e konser için 69 milyonluk ödeme yapan CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Mor ve Ötesi konseri için de 71 milyon 520 bin TL harcama yaptığı ortaya çıktı. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin duruma "Ankara’ya çaktıkları bir çivi, dikili bir ağaçları yok. Ama para saçmada, har vurup harman savurmada sürekli rekor kırıyorlar. Ankara’ya ihanettir bu!" sözleriyle tepki gösterdi.
CHP'li belediyelerde son dönemde konserlere yapılan dev harcamalar kamuoyunun gündeminde.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda
Ebru Gündeş
'in sahne aldığı konser için
69 milyon TL
’lik bir anlaşma yapmasının ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepki çekmişti.
ABB, konser için
69 milyon TL
ödeme yapılacağına dair haberler üzerine bir açıklama yaparak konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmak zorunda kaldı.
- Mansur Yavaş ise ödemenin henüz gerçekleşmediğini ve inceleme tamamlanmadan yapılmayacağını belirterek kendini savunmuştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise
"Ebru Gündeş, Rıza Zarraf'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı"
diyerek Yavaş'a tepki göstermişti.
Mor ve Ötesi'ne milyonluk ödeme
Mor ve Ötesi'ne milyonluk ödeme
Ebru Gündeş'e yapılan ödemenin yankıları sürerken bir skandal daha patlak verdi.
CHP'li
Mansur Yavaş
yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs'ta yapılan
Mor ve Ötesi
konseri için
71 milyon 520 bin TL
harcama yaptığı ortaya çıktı.
AK Partili Şahin: Ankara'ya ihanet!
AK Partili Şahin: Ankara'ya ihanet!
Duruma tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri
Fatih Şahin
, yapılanların Ankara'ya ihanet olduğunu söyledi.
Şahin
"Konser için 69 Milyon TL'ye anlaşma yapan CHP’li Mansur Yavaş’ın mayıs ayında yine konser için 71 Milyon TL ödediği ortaya çıktı. Ankara’ya çaktıkları bir çivi, dikili bir ağaçları yok. Ama para saçmada, har vurup harman savurmada sürekli rekor kırıyorlar. Ankara’ya ihanettir bu!"
açıklamasında bulundu.
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