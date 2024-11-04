Kılıçdaroğlu'na yakın isim tek tek açıkladı: İşte İBB'nin dudak uçuklatan konser maliyeti

Arşiv
Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim konseri için Ebru Gündeş'e 69 milyon TL ödenmesinin yankıları sürerken İBB'nin 6 yıllık dudak uçuklatan konser maliyeti de ortaya çıktı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden olan Tolgahan Erdoğan, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliklere ve konserlere ayırdığı bütçeyi yıl yıl paylaştı.
Bazı CHP'li belediyelerin konser ve etkinlikler için ayırdığı büyük bütçeler tepki toplamaya devam ediyor.
Milyonlarca liranın konserlere harcanması
"kamu kaynakları israf ediliyor"
yorumlarına yol açarken her gün yeni bir skandal patlak veriyor.
Konak Belediyesi'nin
Şevval Sam
'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 5 milyon 300 bin lira ödeyeceğinin ortaya çıkmasının ardından ortaya çıkan CHP'li belediyelerdeki konser furyasına
Mansur Yavaş
yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi de dahil olmuştu.
Belediyenin sanatçı
Ebru Gündeş
'e 29 Ekim'de vereceği konser için 69 milyon TL ödediği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
İBB'den konsere dev bütçe
İBB'den konsere dev bütçe
CHP'li belediyelerdeki kamu kaynaklarının israfı tepki çekerken şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 6 yıllık konser ve etkinlik bütçesi ortaya çıktı.
İBB'nin CHP'li Ekrem İmamoğlu göreve geldiği 2019'dan günümüze kadar İBB Kültür A.Ş. üzerinden etkinliklere ve konserlere toplamda
3.115.000.000 Türk Lirası
bütçe ayırdığı iddia edildi.
Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden olan
Tolgahan Erdoğan
, EKAP İhale sistemi üzerinden ulaştığını belirttiği belediyenin 6 yıllık bütçe görsellerini paylaştı. Erdoğan
"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2019'dan bugüne kadar İBB Kültür A.Ş. üzerinden etkinliklere ve konserlere toplamda 3.115.000.000 TL bütçe ayırdığına ulaştım"
dedi.
Kayıtlarda belediyenin yıl yıl konser ve etkinliklere ayırdığı iddia edilen bütçe maliyeti görülüyor.
#Ekrem İmamoğlu
#Ebru Gündeş
#İBB
#Konser
#CHP
#Mansur Yavaş
#Şevval Sam