Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da suya yüzde 30,2 zam

Ankara'da suya yüzde 30,2 zam

21:4013/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
ABB Meclisi'nde oy çokluğuyla alınan karar sonucu suya yüzde 30,2 zam yapıldı.
ABB Meclisi'nde oy çokluğuyla alınan karar sonucu suya yüzde 30,2 zam yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında suya zam yapılması teklifi görüşüldü. Su fiyatlarının gündeme gelmesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, "Şişirilmiş konser fiyatlarıyla belli şirketlere daha fazla para aktarın diye suya 10 kat fiyat artışı yapmanıza rıza göstermeyeceğiz." dedi. Tartışmaların ardından toplantıda oy çokluğuyla alınan kararla su ve atık su bedeli yüzde 30,2 oranında artışla 35 lira olarak belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi
toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla, su ve atık su bedeli yüzde 30,2 oranında artışla 35 lira olarak belirlendi.
Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen aralık ayı beşinci toplantısı,
Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık
başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, önceki birleşim tutanak özeti ve önergeler okunarak, oy çokluğuyla kabul edildi.

Su fiyatlarının gündeme gelmesiyle söz alan
AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın
, suyun tasarruflu kullanılmasını desteklediklerini ancak sadece fiyat artışıyla su tasarrufunun sağlanmayacağını belirtti.
Su fiyatlarının bu kadar çok tartışılmasının nedeninin
ABB Başkanı Mansur Yavaş
'ın seçim süreçlerindeki demeçlerinin olduğunu anımsatan Yalçın, daha önce su fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen Yavaş'ın şimdi fiyatları artırdığını ifade etti.

"10 kat fiyat artışı yapmanıza rıza göstermeyeceğiz"

Yapılan zamla ABB'nin Türkiye'de en yüksek su fiyatını uygulayan belediyelerden biri olduğunu dile getiren Yalçın, "Şişirilmiş konser fiyatlarıyla belli şirketlere daha fazla para aktarın diye suya 10 kat fiyat artışı yapmanıza rıza göstermeyeceğiz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da asıl sorunun ekonomik problemler olduğunu söyleyerek, fiyat artışlarının sadece suyla sınırlı olmadığını, doğalgaz, elektrik ve benzin fiyatlarının sudan daha fazla arttığını belirtti.

Suya yüzde 30,2 zam

Tartışmaların ardından toplantıda oy çokluğuyla alınan kararla su ve atık su bedeli yüzde 30,2 oranında artışla 35 lira olarak belirlendi.

Ankara'da sosyal yardım alan vatandaşlar için 10 metreküpe kadar kullanımlarda 1 metreküp suyun fiyatının 1 lira olarak ücretlendirilmesine, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversite öğrencilerinin ise yüzde 50 oranındaki indirimden faydalanmasına devam edilecek.

Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak.










#Ankara
#Su
#Zam
#Su ve Atık Su Bedeli
#Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi
#Mansur Yavaş

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SPK’dan kripto para hamlesi: Hukuki süreci başlatıyor! Engelleme kararı alınan foreks siteleri listesi belli oldu