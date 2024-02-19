CHP'li Yavaş'ın bir yalanı daha ortaya çıktı: Su faturaları inek sattırdı

Verdiği hiçbir seçim vaadini yerine getirmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın “Allah’ın suyu. Allah’ın suyundan para kazanılamayacağına inanıyorum” sözleriyle verdiği ücretsiz su vaadi de boş çıktı. Yavaş’ın 3-4 ineği olan ahırları ticarethane olarak göstererek yüksek su faturaları göndermesi köylülere inek sattırdı.
Dereden hortumlarla su taşıyorlar
Ankara’nın Çubuk İlçesi Gökçedere Mahallesi’nde yaşayan Haydar Aslan isimli vatandaş, 6 bin TL'nin üzerinde gelen su faturasını ödeyemediği için dereden hortumlarla hayvanlarına su götürmeye çalıştığını anlatarak Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Aslan, 2 kilometre uzaktan hortumlarla taşıdığı sularla hayvanlarını susuz bırakmamaya çalışıyor.
Kimi ineğini sattı kimi tepki gösterdi
- Rıfat Uzun isimli çiftçi de bize destek değil köstek oluyor diyerek Yavaş’a tepkisini dile getirdi.
- Gökçedere Mahallesi’nde hayvancılık yapan Mehmet Erhan da su faturalarına dahi bakamadığını ifade etti.
- Hamza Arslan ise 10 olan büyükbaş hayvanını 3’e indirdiklerini ifade etti.
- Serdar Arslan ise 5 Binin üzerinde gelen su faturasını ödeyemediklerini kaydetti.
- 23 yıldır Gökçedere Mahallesinde hayvancılık yapan Eyüp Baytar da su konusunda yetkililerden yardım istedi.
Gökçedere Mahallesinde yaşayan tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar da , Yavaş’ın kendilerine verdiği sözü tutmadığını söyleyerek Mansur Yavaş’a tepki gösterdi.