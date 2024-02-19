CHP'li Yavaş'ın bir yalanı daha ortaya çıktı: Su faturaları inek sattırdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçimden önce

'Suya zam yapmayacağım. Allah'ın suyu. Allah'ın suyundan para kazanılmayacağına inanıyorum'

sözleriyle ücretsiz su vaadinde bulunmuştu. Ankara’nın 30 haneli köylerine ücretsiz su vereceğini açıklayan Yavaş, hem bu sözünde durmadı hem de 3-4 ineği olan ahırları ticarethane olarak değerlendirerek fiyat farkı aldı.