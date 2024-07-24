Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 40 zam geldiğini duyurdu.
UKOME toplantısında alınan yeni karara göre; 1 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla, tam bilet 21 TL, öğrenci bileti 10,50 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 300 TL olarak belirlendi.
Yeni tarifeye göre, tam bilet 21 TL, öğrenci bileti 10,50 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 300 TL oldu.
Zamlı tarife 1 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak.
ABB'den açıklama
ABB'nin açıklamasında, kentte ulaşım ücretlerine en son 24 Temmuz 2023 tarihinde artış yapıldığı hatırlatıldı.
24 Temmuz 2023 tarihinden bugüne asgari ücret, motorin, CNG, yedek parça, bakım onarım ve sigorta hizmetleri olmak üzere bütün giderlerde enflasyon nedeniyle artış yaşanmasına rağmen bilet fiyatlarında artışa gidilmediği bildirildi.