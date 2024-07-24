"Toplu taşıma araçlarımıza ait bakım-onarım ve yedek parça ücretlerinde yüzde 70 oranında artış meydana gelmiştir. Doğalgazlı otobüslerde kullanılan CNG yakıtının metreküp maliyeti 13,26 liradan 18,71 liraya çıkmıştır. Haziran 2023 döneminde TÜİK tarafından yüzde 38,21 olarak açıklanan TÜFE oranı, Haziran 2024 döneminde yüzde 71,60 olarak belirlenmiştir. EGO Genel Müdürlüğü, kötü ekonomik şartlarda vatandaşların yanında olabilmek adına, aylık 400 milyon lira zarar etmekte, bu zarar ABB'nin diğer bütçe kalemlerinden karşılanmaktadır. Sadece son bir ay içerisinde yapılan akaryakıt zamları, aylık 400 milyon lira olan zarara ilave 20 milyon lira olacaktır. Ayrıca, mevzuat gereği ücretsiz ve indirimli taşınan yolcu sayısının toplam taşınan yolcu sayısına oranının yüzde 59'a ulaşmış olup her on yolcudan yaklaşık altısı ücretsiz ve indirimli taşınmaktadır”