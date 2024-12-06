AK Parti ABB'nin konser harcamalarıyla ilgili harekete geçti

AK Parti Ankara Grubu, kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılanan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) düzenlediği konserlerle ilgili olarak ABB Meclisi'ne bir soru önergesi sundu. Soru önergesinde konserlerin ihale süreci ve maliyetlerine dair şeffaflık talep edildi.
Beş yılda konserlere 810 milyon
AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın imzasıyla ABB Meclis Başkanlığı'na verilen soru önergesinde, ABB tarafından düzenlenen ve Enfest Organizasyon adlı bir şirketin sosyal medya hesabından duyurulan konserlere ilişkin çeşitli soruları içeriyor. Ayrıca soru önergesinde, söz konusu konserlerin hangi etkinlikler kapsamında düzenlendiği ve Kamu İhale Kanunu'na uygun şekilde yapılıp yapılmadığı soruldu.
"Şeffaflık ilkesi doğrultusunda açıklanmalı"
Önergede, konser organizasyonlarını gerçekleştiren Enfest Organizasyon şirketiyle ilgili detaylar ve harcamaların şeffaflık ilkesi doğrultusunda açıklanması talep edildi.
AK Parti Grubu, şeffaflık ilkesine dikkat çekerek, yapılan tüm hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin birer nüshasının paylaşılmasını istedi. Ayrıca konserlerin maliyetlerinin yıllara göre detaylandırılarak yasal süre içinde cevaplanması talep edildi.
"Halkın parası nereye harcanıyor?"
AK Parti Grubu, açıklamasında, ABB'nin kamu kaynaklarının kullanımında daha şeffaf olması gerektiğini vurguladı. Özellikle, ihale süreçlerinin ve harcamaların kamuoyuyla paylaşılmasının, halkın parasının doğru şekilde harcandığını göstermek açısından önemli olduğunu ifade etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konuya ilişkin nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.