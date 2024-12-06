Hafta sonu 5 ilde kongre heyecanı

AK Parti, 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan ilçe kongrelerine devam eden AK Parti, diğer yandan ilçe kongreleri tamamlanan 65 ilde, il kongre sürecine hazırlanıyor. Bu süreci geçen hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'tan başlatan parti, bu hafta sonu Gaziantep, Ağrı, Bingöl, Erzincan ve Hakkari'de il kongrelerini yapacak.