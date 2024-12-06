Hafta sonu 5 ilde kongre heyecanı

AK Parti, 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan ilçe kongrelerine devam eden AK Parti, diğer yandan ilçe kongreleri tamamlanan 65 ilde, il kongre sürecine hazırlanıyor. Bu süreci geçen hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş'tan başlatan parti, bu hafta sonu Gaziantep, Ağrı, Bingöl, Erzincan ve Hakkari'de il kongrelerini yapacak.
ERDOĞAN GAZİANTEP'TE
AK Parti, il kongreleri ile il başkanı, il yönetimi ve il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile büyük kongre asıl ve yedek delegelerini ve il parti içi demokrasi hakem kurulu üyelerini seçecek. AK Parti Gaziantep İl Kongresi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer 4 ildeki kongrelere bakan ve genel başkan yardımcıları katılacak.