AK Partili belediyeden istihdama büyük destek: En az 2 bin kişiyi iş sahibi yapacak

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı kapılarını açtı. İstihdama büyük destek sağlayacak fuar, işveren ile iş arayan vatandaşları bir araya getirecek. Etkinlikte, 40 farklı sektörden 100’e yakın firma yer alacak. Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Mustafa Candaroğlu, "Bu fuar, yalnızca iş bulma fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bilgi ve tecrübe paylaşımını da destekliyor." dedi.
Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı (AKİF), Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı. İşverenlerle iş arayanları bir araya getiren fuar, 5-8 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. İlçenin ekonomik kalkınma vizyonunu destekleyen bu etkinlikte, 40 farklı sektörden 100’e yakın firma yer alıyor.
2 Bin Kişiye İstihdam Fırsatı
Fuar kapsamında yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. İş arayanlar, firmaların insan kaynakları yetkilileriyle birebir görüşme imkanı bularak kariyer fırsatlarını değerlendirebiliyor. Ayrıca, fuar alanında kurulan profesyonel CV hazırlama ve fotoğraf çekim alanları, katılımcılara iş başvurularında avantaj sağlıyor.
Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen açılış programına Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, işverenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başkan Candaroğlu: “Arnavutköy, Üretim ve İstihdamda Öncü Bir İlçe Olacak”
Arnavutköy’de işverenler ile iş arayanları bir araya getiren Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM), fuar alanında açtığı stantla vatandaşlara rehberlik ediyor.
Fuar boyunca düzenlenen atölye çalışmaları ve sektörel söyleşiler, ziyaretçilere iş dünyasının beklentileri hakkında bilgi verirken, kariyer planlamalarında rehberlik sunuyor. Uzman isimler tarafından gerçekleştirilen bu etkinlikler, katılımcıların mesleki becerilerini geliştirmesine olanak tanıyor.
Başarıya Katkı Sağlayanlar Ödüllendirilecek
Fuarın son gününde düzenlenecek törende, Arnavutköy’e ekonomik ve sosyal katkı sunan firmalara ödüller takdim edilecek. En çok istihdam sağlayan, kadın ve engelli istihdamında öncü olan, ihracatta başarılı firmalar ödüllerle onurlandırılacak. Ayrıca, ilçeye değer katan firmalar da özel ödüller alacak.
8 Aralık’a kadar her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak fuar, hem iş arayanlar hem de işverenler için önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.