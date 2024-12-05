AK Partili belediyeden istihdama büyük destek: En az 2 bin kişiyi iş sahibi yapacak

“Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum, her sene yapılacağını söyledi başkanımız. İş görüşmeleri yapabileceğimiz bir ortam oluşturulmuş, bizim için gerçekten iyi bir fırsat. Özellikle yerel bir fuar olması, bize hem ulaşım kolaylığı sağlıyor hem de eve yakın iş fırsatları sunuyor. Daha önce İstanbul’un kariyer fuarına da katılmıştım, ancak o daha genel bir fuardı. Arnavutköy’de yerel bir fuarın olması bizler için daha avantajlı. İş değiştirmek isteyenler, benim gibi yeni işsizler ya da yeni mezunlar için oldukça yararlı bir etkinlik.”