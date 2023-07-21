Arnavutköy Belediyesi sorunu yerinde çözecek

Mobil İletişim Aracı ile hizmet vermeye başlayan Arnavutköy Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ayağına giderek sorunlarını dinliyor ve çözüm üretmek için çalışıyor. Mobil İletişim Aracı sorunları yerinde tespit etmek ve vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla Karaburun Mahallesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların şikayetlerini elektronik ortamda kayıt altına alıyor. Aciliyet arz eden olumsuzlukların giderilmesi için ilgili birimler ile iletişime geçen vatandaşların başvuruları sorgulanıp bilgi veriyor.