|
Gündem

Arnavutköy Belediyesi sorunu yerinde çözecek

İstanbul’da Arnavutköy Belediyesi, çözüm odaklı belediyeciliği benimseyerek, hizmetlerini vatandaşların ayağına götürmeye devam ediyor.

04:00 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Mobil İletişim Aracı ile hizmet vermeye başlayan Arnavutköy Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ayağına giderek sorunlarını dinliyor ve çözüm üretmek için çalışıyor. Mobil İletişim Aracı sorunları yerinde tespit etmek ve vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla Karaburun Mahallesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların şikayetlerini elektronik ortamda kayıt altına alıyor. Aciliyet arz eden olumsuzlukların giderilmesi için ilgili birimler ile iletişime geçen vatandaşların başvuruları sorgulanıp bilgi veriyor.


#Arnavutköy Belediyesi
#hizmet
#Mobil İletişim Aracı
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı: İşte taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve özel koşullar