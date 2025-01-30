Adayın kriterlerini MYK belirleyecek

MYK, Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’la yapılacak istişarenin ardından partinin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yürütülecek çalışmanın 3 ayda tamamlanması kararlaştırıldı. CHP, bu süreçte ilk olarak cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişiler için kriterler belirleyecek. CHP MYK’nin, cumhurbaşkanı adaylığı için anayasal şartların yanı sıra “CHP üyesi olmak” gibi bazı kriterler de getirebileceği belirtiliyor. Söz konusu kriterler açıklandıktan sonra belirlenecek adaylar, yaklaşık 1 milyon 600 bin parti üyesinin takdirine sunulacak.