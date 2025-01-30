Adayın kriterlerini MYK belirleyecek

CHP’nin bir sonraki genel seçimde gösterilecek cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından 'aday kriterleri' açıklanacak.
Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, partisinin önceki günkü TBMM Grup Toplantısı’nda açıkladığı CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin izleyecekleri yol haritasının detayları belli oldu.
CHP ÜYESİ OLMA ŞARTI GELEBİLİR
MYK, Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’la yapılacak istişarenin ardından partinin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yürütülecek çalışmanın 3 ayda tamamlanması kararlaştırıldı. CHP, bu süreçte ilk olarak cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişiler için kriterler belirleyecek. CHP MYK’nin, cumhurbaşkanı adaylığı için anayasal şartların yanı sıra “CHP üyesi olmak” gibi bazı kriterler de getirebileceği belirtiliyor. Söz konusu kriterler açıklandıktan sonra belirlenecek adaylar, yaklaşık 1 milyon 600 bin parti üyesinin takdirine sunulacak.