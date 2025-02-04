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Yavaş'tan adaylık yorumu: Gün ola harman ola o güne kim kalacak?

Yavaş'tan adaylık yorumu: Gün ola harman ola o güne kim kalacak?

04:004/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş.
Mansur Yavaş.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığı yarışına yeni bir boyut kazandırdı. Yavaş, "Güne ola harman ola. O güne kadar kim kalacak? Önce bir seçim tarihi belli olsun, daha geniş konuşuruz" dedi. Yavaş, "Ön seçim olursa, aday olmayacağınız anlamına gelir mi?" sorusuna, "Öyle bir şey olur mu? Ben sadece adaylığı erken buluyorum" karşılığını verdi.

NAZİFE BARDAK

Cumhurbaşkanı adaylığı, ana muhalefetin değişmez gündemi oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimine normal sürede henüz 3 yıl varken, adaylık yarışı parti içindeki isimleri birbirine düşürdü. CHP'de aday kim olacak yarışı, ön seçim çıkmazına dönüştü.

ÖZEL'İ ÖN SEÇİME İKNA ETTİ

CHP'de Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu ekseninde yaşanan güç çekişmesi, CHP lideri Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıkladığı ön seçim planından sonra daha da görünür hale geldi. Geçtiğimiz hafta Genel Başkan Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da 3 saatlik görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İmamoğlu, ön seçin planına Özel'i ikna etti. Ancak her gün dengelerin değiştiği adaylık yarışında İmamoğlu’nu avantajlı konuma getiren ön seçim uygulamasına karşı tepkiler gecikmedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş gibi ismi geçen adaylar bu gelişmelere göre stratejilerini revize ederken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da denkleme ortak oldu. Kılıçdaroğlu bugünden aday açıklamanın doğru olmadığını savunmuştu.

KILIÇDAROĞLU İLE AYNI FİKİRDE

Adayın açıklanmasının erken olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'na dün Mansur Yavaş'tan destek geldi. “Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim” diyen Yavaş, seçim tarihinin daha belli olmadığını ifade etti. “Ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına mı geliyor?” sorusuna Yavaş, “Öyle bir şey yok canım? Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola, o güne kadar kim kalacak? Seçim tarihi bir belli olsun daha geniş konuşuruz” cevabını verdi.

Ön seçim planlamasında by-pass edilen Yavaş’ın tepkisini Özel’e ilettiği, buna karşın sürecin şeffaf işleyeceğine ilişkin güvence aldığı bilgisi kulislere yansımıştı. Özel’in Yavaş’ı “Sen içini ferah tut” diye teskin etmeye çalıştığı vurgulanmıştı.



#Siyaset
#CHP
#Mansur Yavaş

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