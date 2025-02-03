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Aday tarifinde Saraçhane gölgesi

Aday tarifinde Saraçhane gölgesi

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:003/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu.
Mansur Yavaş, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu.

Aday için ön seçim planını devreye alan CHP’de geçen ay farklı kademelerde yapılan 25 toplantı ile 2028 cumhurbaşkanı adayının nasıl olması gerektiği masaya yatırıldı.

Dar ve geniş kapsamlı toplantılarda çizilen eşkâl İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu çağrıştırdı. Genel Merkez yönetimi adayın ‘baskın karakterli’ olması üzerinde dururken, parti koridorlarında buna ilişkin tariflerin ise İBB Başkanı İmamoğlu’na uyduğu dile getiriliyor.

YOL HARİTASI OLUŞTURULDU

Ocak ayı boyunca Ankara ve İstanbul’da toplantı üstüne toplantı yapan CHP’de aday ile ilgili çerçeve ve yol haritası oluşturuldu. Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba ve Tekin Bingöl gibi partinin ağır toplarının potansiyel adayın eşkalinin çizilmesinde etkili olduğu belirtildi. Adayın profiline ilişkin tartışmaların önümüzdeki aylarda sandık başına gidecek taban üzerinde etki yaratacağı değerlendiriliyor.



#CHP
#Siyaset
#Ekrem İmamoğlu

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