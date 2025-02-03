Aday tarifinde Saraçhane gölgesi

Dar ve geniş kapsamlı toplantılarda çizilen eşkâl İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu çağrıştırdı. Genel Merkez yönetimi adayın ‘baskın karakterli’ olması üzerinde dururken, parti koridorlarında buna ilişkin tariflerin ise İBB Başkanı İmamoğlu’na uyduğu dile getiriliyor.

Ocak ayı boyunca Ankara ve İstanbul’da toplantı üstüne toplantı yapan CHP’de aday ile ilgili çerçeve ve yol haritası oluşturuldu. Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba ve Tekin Bingöl gibi partinin ağır toplarının potansiyel adayın eşkalinin çizilmesinde etkili olduğu belirtildi. Adayın profiline ilişkin tartışmaların önümüzdeki aylarda sandık başına gidecek taban üzerinde etki yaratacağı değerlendiriliyor.