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'Ezan sesinden tiksiniyorum' diyenlere katıldı: Cemal Enginyurt artık CHP saflarında

'Ezan sesinden tiksiniyorum' diyenlere katıldı: Cemal Enginyurt artık CHP saflarında

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
23:512/02/2025, Pazar
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cemal Enginyurt ile Salih Uzun, CHP'ye katılacak.
Cemal Enginyurt ile Salih Uzun, CHP'ye katılacak.

Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun, katıldığı Halk TV canlı yayınında, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte CHP'ye katılacaklarını duyurdu. Enginyurt geçtiğimiz yıllarda CHP karşısında siyaset yapma sebebini, "'Kocam domuz etini 7 dakikada bitirdi' diyen dinsizlerle mi bir olacaktık, 'sabah okunan ezan sesinden tiksiniyorum' diyen CHP’li ile mi bir olacaktık" ifadeleriyle açıklamıştı.

2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden TBMM'ye girip, daha sonra Demokrat Parti'ye geçen ve bir süre önce istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun'un yeni durakları netleşti.

İki isim bir süredir iddia edildiği gibi CHP saflarına katıldı.

Canlı yayında açıkladı

Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Uzun, Enginyurt ile beraber CHP'ye katıldıklarını ifade etti.

"Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik."
diyen Uzun,
"Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP'nin en doğru seçenek olduğunu düşündük."
diye konuştu.

Günü de açıkladı

Sözlerine detayları aktararak devam eden Uzun, CHP'nin 4 Şubat Salı günü yapacağı grup toplantısında Genel Başkan Özgür Özel tarafından kendilerine rozet takılacağını da söyledi.

'Ezan sesinden tiksiniyorum' diyenlere katıldı

Enginyurt, geçtiğimiz yıllarda CHP karşısında siyaset yapma sebebini,
"'Kocam domuz etini 7 dakikada bitirdi' diyen dinsizlerle mi bir olacaktık, 'sabah okunan ezan sesinden tiksiniyorum' diyen CHP’li ile mi bir olacaktık"
ifadeleriyle açıklamıştı.

CHP tabanıyla sorunu olduğunu söyleyen Enginyurt, Özel için komünist, birçok CHP'linin de FETÖ ve PKK iltisaklı olduğunu söylemişti.

Kendisini Ülkücü olarak niteleyen Enginyurt, CHP'nin elinde Ülkücü kanı olduğunu da belirtmişti.


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'Ezan sesinden tiksiniyorum' diyenlere katıldı: Cemal Enginyurt artık CHP saflarında
Gündem / Politika
02 Şubat, Pazar


#Cemal Enginyurt
#CHP
#Salih Uzun
#Özgür Özel
#Demokrat Parti

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