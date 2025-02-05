Baba ocağına hoş geldiniz!

İki isme rozetlerini Özel taktı. Biri MHP diğeri ANAP kökenli olan milletvekilleri için Özel, “Baba evine hoş geldiniz” dedi. Enginyurt konuşmasında Erdoğan'ı hedef alarak "Senin olmaya gelmedik, olmayacağız Erdoğan. Mustafa Kemal'in askeri olmaya geldik. Silivri'dekiler adına sesleniyorum. Suçsuz yattığımız zindanlarda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun" diye konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enginyurt hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” suçlarından soruşturma başlattı.