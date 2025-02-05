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Baba ocağına hoş geldiniz!

Baba ocağına hoş geldiniz!

04:005/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cemal Enginyurt, Özgür Özel, Salih Uzun.
Cemal Enginyurt, Özgür Özel, Salih Uzun.

Son seçim CHP listesinden Demokrat Parti Milletvekili seçilen ancak partileriyle yollarını ayıran Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP’ye katıldı.

İki isme rozetlerini Özel taktı. Biri MHP diğeri ANAP kökenli olan milletvekilleri için Özel, “Baba evine hoş geldiniz” dedi. Enginyurt konuşmasında Erdoğan'ı hedef alarak "Senin olmaya gelmedik, olmayacağız Erdoğan. Mustafa Kemal'in askeri olmaya geldik. Silivri'dekiler adına sesleniyorum. Suçsuz yattığımız zindanlarda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun" diye konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enginyurt hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” suçlarından soruşturma başlattı.



#CHP
#Siyaset
#Salih Uzun
#Cemal Enginyurt

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