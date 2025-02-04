Mansur Yavaş'a resti çekti: Özgür Özel'den 'aday' açıklaması

"Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız. Daha düne kadar 'CHP iki aday tartışması arasında eziliyor, gündem hep bu oluyor, netleşmelidir.' diyen bazılarının şimdi 'Cumhuriyet Halk Partisi niye adayını erken belirliyor?' demeye başladığını ama bir yandan da sokağın ve örgütün bu mücadeleyi, bu yürüyüşü nasıl sahiplendiğini birlikte görüyoruz."