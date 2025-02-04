Mansur Yavaş'a resti çekti: Özgür Özel'den 'aday' açıklaması

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için başlatılan ön seçim süreciyle ilgili Mansur Yavaş cephesinden "Aday belirlemek için henüz erken" değerlendirmesi yapılmıştı. Bu açıklamaya grup toplantısında cevap veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Erken seçim için aday da erken belirlenir. Biz erkenden yola çıkacağız." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada bir kez daha erken seçim konusuna değindi. Daha önce, 28 Ocak’taki grup toplantısında, cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle belirleneceğini duyurmuştu.
CHP bu kapsamda çalışmalarını sürdürürken ismi adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, konuyla ilgili bir açıklama geldi.
Yavaş'a cevap geldi
Yavaş'ın sözleri sonrası ne diyeceği merak konusu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçimin adayının erken belirlenmesi gerektiğini söyledi.