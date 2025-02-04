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Mansur Yavaş'a resti çekti: Özgür Özel'den 'aday' açıklaması

Mansur Yavaş'a resti çekti: Özgür Özel'den 'aday' açıklaması

16:334/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
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CHP'de aday çekişmesinin yanı sıra erken seçim tartışması da baş gösterdi
CHP'de aday çekişmesinin yanı sıra erken seçim tartışması da baş gösterdi

CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için başlatılan ön seçim süreciyle ilgili Mansur Yavaş cephesinden "Aday belirlemek için henüz erken" değerlendirmesi yapılmıştı. Bu açıklamaya grup toplantısında cevap veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Erken seçim için aday da erken belirlenir. Biz erkenden yola çıkacağız." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada bir kez daha erken seçim konusuna değindi. Daha önce, 28 Ocak’taki grup toplantısında, cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle belirleneceğini duyurmuştu.


CHP bu kapsamda çalışmalarını sürdürürken ismi adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, konuyla ilgili bir açıklama geldi.


Yavaş,
"Aday belirlemenin erken olduğunu düşünüyorum. Seçim tarihi henüz belli değil. O zamana kadar şartlar değişir."
ifadelerini kullandı.


Yavaş'a cevap geldi


Yavaş'ın sözleri sonrası ne diyeceği merak konusu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçimin adayının erken belirlenmesi gerektiğini söyledi.


"Erken seçimin adayı erken belirlenir"


Özel konuyla ilgili,
"Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız. Daha düne kadar 'CHP iki aday tartışması arasında eziliyor, gündem hep bu oluyor, netleşmelidir.' diyen bazılarının şimdi 'Cumhuriyet Halk Partisi niye adayını erken belirliyor?' demeye başladığını ama bir yandan da sokağın ve örgütün bu mücadeleyi, bu yürüyüşü nasıl sahiplendiğini birlikte görüyoruz."
ifadelerini kullandı.


#Özgür Özel
#CHP
#Mansur Yavaş

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