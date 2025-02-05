CHP'li eski vekil Hamzaçebi'den Özel'e: O koltukta oturmayın

CHP'li eski vekil Akif Hamzaçebi, parti Genel Başkanı Özgür Özel'e 'şaibeli kurultay' sözlerine yönelik açıklama yapması, aksi durumda koltuğu bırakması yönünde çağrıda bulundu.
Eski CHP'li milletvekili Akif Hamzaçebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "şaibeli kurultay" sözlerine ilişkin parti Genel Başkanı Özgür Özel'e zehir zemberek sözler söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine cevap veremeyenlerin Cumhurbaşkanı Adayı belirlemek üzere yola çıkmaması gerektiğini ifade eden Hamzaçebi, "Ya meydan okuyarak bu iddiayı reddedin ya da o koltukta oturmayın." dedi.
CHP eski Grup Başkanvekili ve Milletvekili Akif Hamzaçebi
, partinin
Genel Başkanı Özgür Özel
'e çağrıda bulunarak, "
Ya meydan okuyarak bu iddiayı reddedin ya da o koltukta oturmayın.
” dedi.
'Ön seçim' kararı krizi harladı
'Ön seçim' kararı krizi harladı
CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için çıkan iç savaş sürerken
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
, Özel'i baskı altına alarak 'ön seçimi' kabul ettirdi.
Parti içindeki krizi iyice körükleyen ve başta
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş
'ın tepki gösterdiği bu karara ilişkin eski lider
Kemal Kılıçdaroğlu
'na yakınlığıyla bilinen isimlerden de bir bir tepki gelmeye başladı.
Hamzaçebi'den Özel'e yaylım ateşi
Hamzaçebi'den Özel'e yaylım ateşi
CHP eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın
Özgür Özel
'in CHP başkanlığına seçildiği kurultayı 'şaibeli' olarak nitelendirdiği sözlerini hatırlatan Hamzaçebi, CHP liderini adeta yaylım ateşine tuttu.
"O koltukta oturma"
"O koltukta oturma"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şaibeli kurultay' sözlerine cevap veremeyenlerin cumhurbaşkanı adayı belirlemek üzere yola çıkmamalarını söyleyen Hamzaçebi, susmanın kabullenmek olduğunu ifade ederek
Özgür Özel
'e şu sözlerle
Genel Başkanlığı bırakması
yönünde çağrıda bulundu:
"Bu iddiayı kabul ederek CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturulamaz. Ya meydan okuyarak bu iddiayı reddedin ya da o koltukta oturmayın."
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