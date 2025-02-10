CHP'de 'şaibeli kurultay' krizi: İnceleme başlatıldı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında halefi Özgür Özel'i eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin son kurultayı için 'şaibeli' ifadesini kullanmasını işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu beni rahatsız ediyor. Partinin yöneticilerini de rahatsız etmesi lazım. 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Derhal çıkıp açıklama yapmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.