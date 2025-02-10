CHP'de 'şaibeli kurultay' krizi: İnceleme başlatıldı

CHP’de sular durulmuyor. ‘adaylık krizi’ tartışmalara neden olurken, 'Şaibeli Kurultay' iddiaları da parti içindeki krizi daha da derinleştirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'de 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı hakkında 'Şaibe' iddialarına ilişkin inceleme başlattı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, CHP'yi eleştirerek, "Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal'i partiden tehcir ettiler" demişti.
Para, telefon ve ev verildi
Kurultay sürecinde delegelere rüşvet verildiği, para, telefon ve ev verildiğine dair iddialara ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi. İncelemede, tanıklar dinlenecek ve deliller toplanacak.
CHP'de 'şaibeli kurultay' krizi: Derhal açıklasınlar
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında halefi Özgür Özel'i eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin son kurultayı için 'şaibeli' ifadesini kullanmasını işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu beni rahatsız ediyor. Partinin yöneticilerini de rahatsız etmesi lazım. 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Derhal çıkıp açıklama yapmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Özgür Özel geçiştirdi
Gelişmeler siyasetten gündemini korurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı açıklamada söz konusu iddialara yanıt vermek yerine geçiştirmeyi tercih etti.