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CHP'de 'şaibeli kurultay' krizi: İnceleme başlatıldı

CHP'de 'şaibeli kurultay' krizi: İnceleme başlatıldı

13:4610/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

CHP’de sular durulmuyor. ‘adaylık krizi’ tartışmalara neden olurken, 'Şaibeli Kurultay' iddiaları da parti içindeki krizi daha da derinleştirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'de 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı hakkında 'Şaibe' iddialarına ilişkin inceleme başlattı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, CHP'yi eleştirerek, "Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal'i partiden tehcir ettiler" demişti.


CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Para, telefon ve ev verildi

Kurultay sürecinde delegelere rüşvet verildiği, para, telefon ve ev verildiğine dair iddialara ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi. İncelemede, tanıklar dinlenecek ve deliller toplanacak.


YouTube
CHP'de 'şaibeli kurultay' krizi: İnceleme başlatıldı
Gündem / Politika
10 Şubat, Pazartesi

CHP'de 'şaibeli kurultay' krizi: Derhal açıklasınlar

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında halefi Özgür Özel'i eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin son kurultayı için 'şaibeli' ifadesini kullanmasını işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu beni rahatsız ediyor. Partinin yöneticilerini de rahatsız etmesi lazım. 4-5 kez söylenmesine karşı yönetim sessiz kalıyor. Derhal çıkıp açıklama yapmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.


YouTube
CHP'de 'şaibeli kurultay' krizi: İnceleme başlatıldı
Gündem / Politika
10 Şubat, Pazartesi

Özgür Özel geçiştirdi

Gelişmeler siyasetten gündemini korurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı açıklamada söz konusu iddialara yanıt vermek yerine geçiştirmeyi tercih etti.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#CHP
#şaibeli kurultay
#rüşvet

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