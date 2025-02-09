CHP'de 'şaibeli kurultay' krizi: Halef-selef birbirine girdi

CHP’de ön seçime ilişkin tartışmalar devam ederken yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu Özgür Özel’e kaptırdığı 38. Kurultay'a ilişkin ‘şaibeli’ hatırlatması yaparak “Sayın Genel Başkan’ın çok açık bir açıklama yapması lazım” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçmiş dönemlerde de CHP’yi eleştirdiğini hatırlatarak, Kemal Bey bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir? böyle bir soruya zaman harcadığımı söylesem Atatürk’ün kurduğu partinin, dünden bugüne emek vermişlerine ve bugün 1 milyon 600 bin üyesine ayıp etmiş olurum” şeklinde konuştu.