CHP'de 'şaibeli kurultay' krizi: Halef-selef birbirine girdi

CHP’de yeni bir krizin fitili ateşlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun koltuğu Özgür Özel’e kaptırdığı 38. kurultaya ilişkin ‘şaibeli’ nitelemesi halef İsrail ile Hamas arasındaki ile selefi birbirine düşürdü. “Bu konuda genel başkan açıklama yapmalı” diyen Kılıçdaroğlu’na, Özel, “Kemal Bey bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir?" sözleriyle sert çıktı.
CHP’de ön seçime ilişkin tartışmalar devam ederken yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu Özgür Özel’e kaptırdığı 38. Kurultay'a ilişkin ‘şaibeli’ hatırlatması yaparak “Sayın Genel Başkan’ın çok açık bir açıklama yapması lazım” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçmiş dönemlerde de CHP’yi eleştirdiğini hatırlatarak, Kemal Bey bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir? böyle bir soruya zaman harcadığımı söylesem Atatürk’ün kurduğu partinin, dünden bugüne emek vermişlerine ve bugün 1 milyon 600 bin üyesine ayıp etmiş olurum” şeklinde konuştu.
O FOTOĞRAF DEĞİŞMEZ
Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla yarın (bugün) üçlü bir toplantı gerçekleştireceklerini belirterek şöyle devam etti: “Bir şey değişmez; Ekrem Başkan’la Mansur Başkan’ın, Türkiye’ye umut veren, birbirlerinin ellerini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek, Türkiye’ye diz çöktürecekler. Bunun farkındayız.”