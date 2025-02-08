Bakan Bolat'tan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki: 'İçerdeki propagandanın bir karşılığı yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyanın her bir noktasındaki mazlumların sorunlarıyla yakından ilgilenen bir lider olduğuna işaret eden Bolat,

"Filistin meselesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu, ulusal ve uluslararası platformlarda gündeme getirdiği, destek verdiği ve bedeller ödemeyi göze aldığı bir meseledir."