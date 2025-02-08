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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin tepkisi

13:258/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
AA
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Cevdet Yımaz: Filistin devletinin kurulmasını her ortamda savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz.
Cevdet Yımaz: Filistin devletinin kurulmasını her ortamda savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Filistin ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. "Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca mazlumdan yana kararlı duruşu ve Filistin davasına olan güçlü desteği milletimizin ve tüm dünyanın malumudur." diyen Yılmaz, "Bu konuda defalarca en büyük tanıklığı yapan ise bizzat Filistinli kardeşlerimizdir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Filistin konusundaki sözlerine ilişkin,
"Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca mazlumdan yana kararlı duruşu ve Filistin davasına olan güçlü desteği milletimizin ve tüm dünyanın malumudur. Bu konuda defalarca en büyük tanıklığı yapan ise bizzat Filistinli kardeşlerimizdir."
ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca mazlumdan yana kararlı duruşu ve Filistin davasına olan güçlü desteği milletimizin ve tüm dünyanın malumudur. Bu konuda defalarca en büyük tanıklığı yapan ise bizzat Filistinli kardeşlerimizdir. Bu açık hakikate rağmen, Filistin davası konusunda samimiyetten uzak siyasi polemik peşinde olanları aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Gazze'de ateşkesin sürekli hale gelmesini, insani yardımların ulaştırılmasını, 1967 sınırları ile bağımsız Filistin devletinin kurulmasını her ortamda savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz."



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