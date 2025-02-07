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Mansur Yavaş CHP'ye karşı harekete geçti: Ön seçim için anket yaptırdı

Mansur Yavaş CHP'ye karşı harekete geçti: Ön seçim için anket yaptırdı

16:017/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
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Yavaş'ın Özel'in ön seçim hamlesine karşı adım atması bekleniyor.
Yavaş'ın Özel'in ön seçim hamlesine karşı adım atması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı adayı için ön seçim yapmaya karar veren CHP’de Mansur Yavaş krizi çıktı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na karşı bayrak açan adaylık için Mansur Yavaş anket yaptırdı. İmamoğlu’nun önünde çıkan Yavaş, sonuçlar üzerinden CHP içerisinde baskı kurmaya çalışacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu anketlerde geride olmasına rağmen parti içerisinde ön seçim şartı getirdi. CHP’de “iki başlılık” çıkartan İmamoğlu’nun bu hamlesine ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan da karşı adım geldi. Kendisini saf dışı bırakacak İmamoğlu ve Özel’e karşı anket yaptıran Mansur Yavaş, tarafsız bir firmaya 50 bin kişilik anket yaptırarak, Özel'in aldığı kararları sorgulattı.

İki soru soruldu

Ankette, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayının yalnızca ön seçimle belirlenmesini doğru buluyor musunuz?" ve "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istiyorsunuz?" gibi sorulara yer verildiği öne sürüldü.

Yine önde çıktı

Anket sonuçlarında ön seçime karşı olunduğu ortaya çıkarken, cumhurbaşkanı adaylığında Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'nun önünde olduğu iddia edildi. CHP Parti Meclisi, ön seçim takvimini ve yol haritasını belirlemek için pazartesi günü toplanacak. Bu toplantıdan bir gün önce ise Ankara'da Özel, İmamoğlu ve Yavaş arasında üçlü bir zirvenin yapılması öngörülüyor. Özel ve İmamoğlu, Yavaş’ı ön seçime ikna etmeye çalışacak. Yavaş’ın bu toplantıda anket kozunu kullanması bekleniyor.



#Mansur Yavaş
#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel

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