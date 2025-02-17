CHP resmen ikiye bölündü: Belediye başkanlarından İmamoğlu'na karşı Yavaş'a adaylık çağrısı

CHP'de İmamoğlu ve Yavaş arasındaki adaylık çekişmesi sürüyor
İç bölünmenin derinleştiği CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları devam ederken, geçtiğimiz günlerde 21 CHP’li belediye, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na adaylık çağrısı yapmıştı. İmamoğlu cephesinin bu hamlesine karşı Yavaş'ı destekleyen belediye başkanları da harekete geçti.
CHP’de Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları sürerken, geçtiğimiz günlerde 21 CHP’li belediye, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na adaylık çağrısı yaptı.
Öte yandan, Ankara’daki ilçe belediye başkanları ise ABB Başkanı Mansur Yavaş’a destek verdi. Sosyal medya hesaplarından eş zamanlı paylaşım yapan 10 belediye başkanı, Yavaş’ın fotoğrafıyla birlikte
mesajını paylaştı.
Belediye başkanlarından peş peşe paylaşımlar
Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu X hesabından Mansur Yavaş’a destek mesajı yayınladı ve
“90 yılı aşkın Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin ferdi olarak erken veya zamanlı bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde partimizin adayının Sn. Mansur YAVAŞ olmasını temenni ediyorum”
dedi.
Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak’ta Mansur Yavaş’ın fotoğrafını paylaşarak
“2019 Yılından itibaren her an beraberdik Sevgili Başkanım. Yolumuz uzundu ve zordu. Ankara ‘ya Huzuru ve Güveni hep birlikte getirdik. Umudumuzu hep beraber büyüteceğiz”
dedi.
Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay’ da X hesabı üzerinden,
“Dün olduğu gibi bugün de, yarın da hep yanındayım Başkanım”
mesajı ile aday olması halinde destek vereceğini belirtti.
Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’de
“Milletin iradesinin üstünde başka bir irade olamaz”
paylaşımında bulunarak Mansur Yavaş’a destek verdi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da Mustafa Koçak’ın gönderisini yeniden yayımlayarak Mansur Yavaş’a verdiği desteği gösterdi.
Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın’da paylaşımda bulunarak,
“Bugüne kadar yaptığı her hizmette önce insan diyen Mansur Başkanımızın hep yanında yer aldık. İlçeme ve Ankara’mıza kattığı değerler için gurur duyduk. Aynı azim ve kararlılıkla yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz”
dedi.
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç resmi X hesabından ise,
“Neler yapabileceğinizi ve kurtuluşun vicdanınız olduğunu; ufkunuzu ve iradenizi çok iyi biliyoruz. Seninle yürümek bizim için şereftir…”
dedi.
Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ise aynı paylaşımda bulunarak Mansur Yavaş’a
“Seninle yürümek bizim için bir şerefti”
sözleriyle destek verdi.
Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya,
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap,
Bazı isimler destek vermedi
Mansur Yavaş'a destek mesajı veren CHP'li ilçe belediyelerinin yanı sıra, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Cankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Yavaş'a destek paylaşımı bulunmayan isimle arasında yerini aldı.
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