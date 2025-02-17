İmamoğlu CHP’ye eş başkan oluyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde Genel Başkan Özgür Özel’le yetki karmaşası yaşamaması için bir dizi önlem alınacağı öğrenildi. Ön seçimi kazanarak ana muhalefetin “Cmhurbaşkanı adayı” olacak kişiye genel başkan ve parti yönetimine tavsiyelerde bulunma hakkı da tanınacak. Bu sayede aday parti yönetiminin alacağı kararlarda da etkili olacak. Cumhurbaşkanı, adayı Kasım 2023’teki Kurultay sonrasında oluşturulan ve MYK üyesi olan isimlerin yer aldığı ‘gölge kabine’ye de başkanlık edecek.