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İmamoğlu CHP’ye eş başkan oluyor

İmamoğlu CHP’ye eş başkan oluyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0017/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde Genel Başkan Özgür Özel’le yetki karmaşası yaşamaması için CHP’de bir dizi değişiklik yapılacak. “Cumhurbaşkanı adayı” olacak kişiye genel başkan ve parti yönetimine tavsiyede bulunma hakkı tanınacak. Bu sayede aday, parti yönetiminin alacağı kararlarda etkili olacak ve MYK üyelerinin yer aldığı ‘gölge kabine’ye başkanlık edecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde Genel Başkan Özgür Özel’le yetki karmaşası yaşamaması için bir dizi önlem alınacağı öğrenildi. Ön seçimi kazanarak ana muhalefetin “Cmhurbaşkanı adayı” olacak kişiye genel başkan ve parti yönetimine tavsiyelerde bulunma hakkı da tanınacak. Bu sayede aday parti yönetiminin alacağı kararlarda da etkili olacak. Cumhurbaşkanı, adayı Kasım 2023’teki Kurultay sonrasında oluşturulan ve MYK üyesi olan isimlerin yer aldığı ‘gölge kabine’ye de başkanlık edecek.




#Siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu

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