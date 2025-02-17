Ekrem İmamoğlu TÜSİAD'a destek verdi: Yine tehdit etti

"TÜSİAD konuşmuş, konuşacak. Yargılanacaklar veya işte suç duyurusunda bulundular veya şu iddianame yazılacak falan... TÜSİAD'ın içinde kaç tane üye var, ben olsam içlerinde, konuşurum. Diğeri konuşmuyor veya öbürü konuşmuyor, siyaseten yakın… O da başını öne eğip gezecek toplumun içerisinde. Hatta gezemeyecek, kendini aldatmış olacak."