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Ekrem İmamoğlu TÜSİAD'a destek verdi: Yine tehdit etti

Ekrem İmamoğlu TÜSİAD'a destek verdi: Yine tehdit etti

15:3217/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu TÜSİAD'a destek açıklaması yaptı
Ekrem İmamoğlu TÜSİAD'a destek açıklaması yaptı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son günlerdeki tehdit dilini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak vesayet özlemi çeken TÜSİAD'ın tepki çeken siyasi söylemlerine destek veren İmamoğlu, bu konuda sessiz kaldığını iddia ettiği iş adamlarını da açıkça tehdit etti.

İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu
ile ilgili, CHP davalarında yer aldığını belirttiği bilirkişiyle ilgili sözleri nedeniyle açılan soruşturmada 2 ila 4 yıl hapis ve siyasi yasak talep edilmişti..

İstanbul'da gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, davalarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı itham ederken sözü
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nın (TÜSİAD)
tepki çeken açıklamasına getirdi.


Yine tehditler savurdu


TÜSİAD'ın vesayet dönemini andıran siyasi söylemlerine destek veren İmamoğlu, hükümete tepki göstermeyen iş adamlarını da
'toplumun içerisinde gezemeyecekler'
diyerek tehdit etti.

İmamoğlu şunları söyledi;

"TÜSİAD konuşmuş, konuşacak. Yargılanacaklar veya işte suç duyurusunda bulundular veya şu iddianame yazılacak falan... TÜSİAD'ın içinde kaç tane üye var, ben olsam içlerinde, konuşurum. Diğeri konuşmuyor veya öbürü konuşmuyor, siyaseten yakın… O da başını öne eğip gezecek toplumun içerisinde. Hatta gezemeyecek, kendini aldatmış olacak."


Ne olmuştu?


TÜSİAD'ın 13 Şubat'taki genel kurulunda siyasi söylemler ön plana çıkarılarak ekonomi başta olmak üzere hükümetin güncel politikalarını eleştiren konuşmalar yapılmıştı.


Kamuoyunda tepkiyle karşılanan skandal sözler hakkında harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığını tespit etti.


Başsavcılık, Aras'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.



#Ekrem İmamoğlu
#TÜSİAD
#yargı

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