Ekrem İmamoğlu TÜSİAD'a destek verdi: Yine tehdit etti

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son günlerdeki tehdit dilini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak vesayet özlemi çeken TÜSİAD'ın tepki çeken siyasi söylemlerine destek veren İmamoğlu, bu konuda sessiz kaldığını iddia ettiği iş adamlarını da açıkça tehdit etti.
Yine tehditler savurdu
Ne olmuştu?
TÜSİAD'ın 13 Şubat'taki genel kurulunda siyasi söylemler ön plana çıkarılarak ekonomi başta olmak üzere hükümetin güncel politikalarını eleştiren konuşmalar yapılmıştı.
Kamuoyunda tepkiyle karşılanan skandal sözler hakkında harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığını tespit etti.
Başsavcılık, Aras'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.