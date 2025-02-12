İmamoğlu tek adaysa neden seçim yapıyoruz?

CHP Parti Meclisi’nde (PM), Genel Merkez’in ön seçim önerisine oy kullanan 60 kişiden 3’ü “hayır” oyu verdi. Karşı oy kullanan isimlerin Kasım 2023’teki kurultayda PM seçimlerinde Genel Başkan Özgür Özel’i sert ifadelerle eleştiren Orhan Sarıbal, Müslüm Sarı ve Ali Haydar Hakverdi olduğu öğrenildi.





YA ADAY OL YA İSTİFA ET

Ön seçim kararına itiraz eden PM üyeleri, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının genel başkanı olması gerektiğini savundu. PM üyeleri Özel’in yüzüne karşı istifa çağrısında da bulundu. Ön seçim karşıtı bir üye, “Genel başkan adaylıktan feragat edemez. Ya Özel aday olmalı ya da İmamoğlu genel başkan olmalı ve aday gösterilmeli” diyerek, Özel’e “Aday olmayacaksanız, çekilin” çağrısında bulundu.





TABANA AÇIKLAYAMAYIZ

Toplantıda, başkentteki ‘3’lü Masa’ zirvesi de gündemdeydi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın ön seçimde aday olmayacağını açıkladığını Özel’e hatırlatan ön seçim karşıtı bir üye, “Tek adayımız İmamoğlu mu olacak?” diye sordu. Aynı üye sözlerinin devamında, “Bunu tabana nasıl açıklayacağız, mantığın ve demokrasinin gerektirdiği iki ve daha çok adayın yarışmasıdır. Ortada tek aday var” dedi.





YAVAŞ KÜSTÜRÜLMEMELİ

Bir başka PM üyesi ise “Mansur Yavaş, ön seçime giremeyecekse adayımız da olmayacaktır. O zaman adayımız şimdiden belliyse neden ön seçim yapıyoruz?” diyerek, ön seçim kararının gerekli olmadığı söyledi. Aynı üye Yavaş’ın küstürülmemesi gerektiğini de söyledi. İmamoğlu’na yakın bir başka PM üyesi ise Mansur Yavaş’ın anketlerde önde olduğuna dair iddialara değinerek, bu aşamada yapılan anketlerin doğru olmadığını öne sürdü.





Ön seçim 23 Mart’ta

CHP’de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimin tarihi belli oldu. CHP üyeleri, 23 Mart'ta sandık başına gidecek. Ön seçim tarihini açıklayan Özel, “Seçim takvimine göre 28 Şubat Cuma günü 17.00’ye kadar CHP’nin adayını belirlemek için baba evine gelip kaydolmaya davet ediyorum. Aldığımız karar gereğince 23 Mart Pazar günü yapacağımız ön seçimle belirleyeceğiz” dedi.





Centilmenlik bize işlemiyor

CHP’de Mansur Yavaş’ın “Ön seçimde yokum” restini çektiği üçlü zirvenin sarsıntısı sürüyor. CHP Parti Meclisi’nde (PM) Genel Başkan Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’la gerçekleştirdiği zirvenin çok iyi geçtiğini savundu. Ancak görüşmede Yavaş, İmamoğlu’nun adaylığının kayrılmasına da tepki göstererek “Centilmenlik ilkesi bizim için işlemiyor” imasında bulundu. Genel Merkez'deyse, Yavaş cephesinden bilgi akışının sağlanması “Centilmenlik diyenler centilmenlik yapmadı” şeklinde okundu.



