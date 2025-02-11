CHP'li belediye camilerin olduğu arazileri satışa çıkardı

Karara göre, Boyacılar Mahallesi 848 Parsel, Kazımkarabekir Mahallesi 739 Ada 1 Parsel ve Kova Mahallesi 126 Ada 8 Parsel numaralı taşınmazlar, toplamda 13 milyon 841 bin 450 TL bedel üzerinden satışa sunulacak. Bu taşınmazların satışına yönelik karar, mecliste yapılan oylama sonucu kabul edildi. Oylamada 6 AK Parti meclis üyesi ile 2 MHP meclis üyesi ret oyu kullanırken, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural başta olmak üzere CHP ve diğer MHP üyelerinin de dahil olduğu toplam 16 üyelik oy çokluğuyla karar onaylandı.